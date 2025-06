Por un sueño en patines: Caroliana Villavicencio quiere representar a México ante el mundo

Carolina Villavicencio es una patinadora mexicana que practica una modalidad muy poco conocida en México, la Inline Freestyle, en la cual ha ganado medallas en eventos internacionales y ahora se enfoca en llegar a los World Games y al Campeonato Mundial, donde seguirá en busca de resultados para dar a conocer más esta modalidad.

«Apenas la Federación Mexicana está abrazando este deporte y esperemos que ya el desarrollo sea más rápido, porque a nivel mundial el nivel avanza rapidísimo, ellos llevan unos 50 años de ventaja sobre nosotros, entonces cuando tenemos la oportunidad de poder participar en competencias internacionales tenemos que absorber todo lo que podamos para subir el nivel de México y no estancarnos tanto», dijo Villavicencio.

Comentó sobre el esfuerzo que ha realizado. «Ha sido bastante grande mantener estas medallas que se ganaron a base de mucho trabajo. El talento existe y el deporte es tan reconocido a nivel que ya entra a World Games».

Un espectáculo

El Inline Freestyle es una disciplina de patinaje que engloba diferentes pruebas, siendo popularmente conocido por aquellas que consisten en realizar distintos trucos en filas de pequeños conos, situados a diferentes distancias que varían entre los 50, 80 y 120 centímetros, además dentro de la disciplina se engloban otras pruebas como saltos, velocidad en conos o derrapes.

«Me especializó más en freestyle classic, es una rutina artística donde mezclamos lo técnico dentro de los conos. Tenemos tres líneas de conos donde hay muchos requisitos técnicos porque aquí si es por puntaje y se tiene un tiempo determinado para hacer la rutina, es similar al patinaje de hielo pero nuestro grado de dificultad son los conitos», mencionó.

Su elección

La deportista eligió esta disciplina debido a que en un principio quería practicar el patinaje artístico sobre hielo.

«La verdad que es una locura el haber elegido este deporte. Muchas veces si te queda esa cosquillita de que es muy complicado estar picando piedra en un deporte nuevo en México, pero desde pequeña estaba interesada en el patinaje artístico sobre hielo, era un sueño que tenía, pero las posibilidades no se dieron en ese momento y tenía como 9 o 10 años de edad», reveló.

​»Cuando tenía 15 años de edad vi a una chica que estaba haciendo Inline Freestyle, donde ella tenía unas latas en el suelo y estaba haciendo movimientos artísticos, los cuales me agradaron y era algo similar a lo que quería cuando era pequeña, así que decidí ponerme los patines y agarré unos vasitos de la cocina y con esos empecé a practicar y de ahí no me pude separar del deporte», precisó.

Recursos propios

Al ser un deporte muy poco conocido en México, Carolina ha tenido que poner de sus propios recursos para poder viajar a las competencias internacionales.

«Soy empresaria, tengo una tienda de patines y de ahí viene parte de mi solvento, además soy creadora de contenido y se hace la mancuerna para ser atleta, ya que no hay becas deportivas para el Inline Freestyle, pero esperamos que poco a poco se vaya desenvolviendo esto para que las futuras generaciones tengan su oportunidad», sentenció.

Incluso Villavicencio cuenta con dos Academias de patinaje con la finalidad de tener recursos propios y para continuar promoviendo el deporte.

«Hice dos academias de patinaje, una que esta especialidad en mi disciplina, y la otra que es más recreativa, donde les enseñamos a los patinadores las ramas de todo tipo de patinaje, la base técnica para que puedan practicar la modalidad que quieran, por lo tanto siempre tenemos un objetivo en la parte de recreativo y el año pasado tuvieron una actividad más libre como patinar en la ciudad de Guadalajara, pero este año como ya tienen mayor nivel y mejor condición física, vamos a ir al Maratón de Berlín el 20 de septiembre», compartió.

«Esto es algo que me tiene muy motivada y que me da mucho gusto que esta semillita se está compartiendo. Es mi primera experiencia como maratonista, el entrenamiento es diferente, pero es algo que me tiene muy emocionada», expresó.

El Maratón de Berlín en patines se realizará el 20 de septiembre y donde Carolina tiene la intención de recorrer los 42 kilómetros en una hora y 30 minutos.

