Por medio de una carta jugador de la Premier League revela ser homosexual

La sociedad actual se mantiene en una constante lucha por la libertad de expresión, ya que muchos habitantes no concuerdan con los pensamientos de las personas que tienen el derecho de tener preferencias sexuales diferentes, la homosexualidad es un tema complicado y difícil de entender para muchos, por eso en el ámbito masculino es muy difícil que un hombre pueda sacar a la luz su verdad y en el fútbol no es distinto, pues muchos jugadores callan y no hablan sobre sus gustos por personas de su mismo género, tal así fue el caso de un jugado de la Premier League, que reveló ser gay pero de una forma anónima.

El jugador vio como la mejor forma de desahogarse y expresar su verdad por medio de una carta, aunque no quiso revelar su identidad, detalló cada experiencia por la que ha pasado al ser homosexual y lo difícil que es llevar una vida así, sin poder decir nada a sus compañeros de equipo y lo dudo que es lidiar con el miedo de los prejuicios que pudieran surgir si se enteran.

El jugador fue ayudado por la Fundación Justin Fashanu, quien se encarga de luchar contra la homofobia, por lo que el jugador pudo apoyarse con esta fundación para que su carta fuera expuesta y de esta forma concientizar a todas esas personas que pudieran pasar por lo mismo que él y además la idea es tratar de enfocar más a la sociedad sobre que cada persona es libre de pensamiento y su forma de pensar.

Soy gay. Hasta escribirlo en esta carta es un gran paso para mí. Pero solo mi familia y un reducido grupo de amigos saben de mi sexualidad. “Desde que tenía 19 años sé que soy gay, ¿Cómo se siente vivir así? En el día a día puede ser una pesadilla absoluta y está afectando mi salud mental cada vez más. Me siento atrapado y mi miedo es que revelar la verdad sobre lo que soy solo haga que las cosas sean peor”, así dice una pequeña pate de la carta.

Troy Drene, jugado del Watford, hizo una confesión contundente al asegurar que en cada equipo de la Premier League hay un jugador que es homosexual, algo que no fue muy bien visto por los medios, ni los fanáticos del fútbol, ya que si creo mucho escándalos por las redes sociales.

Información de: El Imparcial