Pocho Guzmán cita a Chicharito para cobrarse venganza ante América

En Chivas no olvidan la dolorosa eliminación en la Concachampions a manos del América hace unas semanas, por lo que ya saborean su venganza.

Víctor Guzmán quiere revancha en el Chivas vs América

Por lo menos, así lo ve Víctor Guzmán, quien manifestó la ilusión que tienen de enfrentar a las Águilas en las semifinales del Clausura 2024 de la Liga MX.

«Sí, con esas ganas, con ese coraje, con esa sed de revancha tenemos que enfrentar esto que se nos viene, nada es fácil, todo es complicado», mencionó en entrevista para TUDN.

Para el Pocho, se viene una gran oportunidad para el Rebaño Sagrado de sanar las heridas, aunque son conscientes que no será sencillo: «Si el torneo es complicado ahora en Liguilla mucho más por los grandes rivales que hay».

«Y contra América más por los grandes jugadores que tienen, entonces toda esa adrenalina es buena para nosotros para sentir el Clásico; así que tenemos esa sed de poder dejarlos fuera y es motivante jugar estos partidos».

Ante ello, el Pocho Guzmán citó a Javier Hernández para avanzar a la Final del Clausura 2024: «Sí ya lo hicimos una vez y lo hemos hecho muchas veces, hay que creer. Chicharito lo ha dicho muchas veces, ‘hay que pensar cosas chingonas’, entonces para lograrlo hay que pensar y hay que ejecutarlo de la mejor manera».

Liga MX: La buena racha de Chivas

Por otra parte, Víctor Guzmán manifestó la mentalidad que les ha inculcado Fernando Gago, y más, que llegarán al Clásico Nacional en una racha de 10 partidos sin conocer la derrota.

«Nos lo dijo, esto que vivimos es una realidad no es algo de suerte, y nos la estamos creyendo porque es una realidad no es casualidad lo que está pasando».

«Se está trabajando, se está entrenando, perfección no existe, pero entre menos errores tengamos mucho mejor, entonces todo este tipo de cosas nos está ayudando para no relajarnos para trabajar más, para estar más concentrados.»

Para finalizar, el Pocho Guzmán insiste en poner al Club Guadalajara en lo más alto, un puesto donde debería estar constantemente.

«Lo dije cuando llegué, tenemos que llevar a Chivas a donde se merece y nos hemos quedado cortos porque en un club tan exigente como lo es Chivas tenemos que quedar campeones, tenemos que jugar finales, nos hemos quedado cortos».

«Aquí es donde debe estar Chivas porque es un club exigente, es un club súper grande, no nada más nacionalmente, sabemos que todo el mundo habla de Chivas entonces aquí tiene que estar Chivas no tiene que bajar de aquí no tenemos que permitirnos bajar porque que aquí es donde debe de estar, aquí es donde se merece estar Chivas».