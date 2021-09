Pierre Gasly pregunta a Red Bull por qué eligieron a Checo Pérez

Luego de firmar un tremendo fin de semana coronado con la cuarta posición del Gran Premio de los Países Bajos, el piloto francés Pierre Gasly lanzó el cuestionamiento a la escudería Red Bull Racing sobre los motivos que los llevaron a elegir a Sergio Pérez por encima de él para la próxima campaña.

“Me pregunto por qué (no fue requerido para tomar el lugar de Checo Pérez). Hubo discusiones. Creo que están muy contentos con mi rendimiento, pero obviamente no es solo esto”, mencionó en declaraciones recogidas por MotorSport. Gasly, quien ya fue parte de Red Bull Racing hace un par de años, no logró considerarse como coequipero de Max Verstappen, por lo que fue enviado a Alpha Tauri para consolidar su crecimiento, algo que para el volante de 25 años fue ‘una decepción’.

“Fue una pequeña decepción para mí, porque es donde quiero estar, ser capaz de tener un coche rápido. No estoy diciendo que Alpha Tauri no me entregue un coche muy fuerte, pero dependía de ellos. Desgraciadamente no ha ocurrido, lo que no significa que no vaya a pasar en el futuro, pero seguro que el año que viene no voy a conducir allí”, sentenció.

Pierre Gasly marcha en la octava posición del campeonato mundial de la Fórmula 1 con 66 puntos, mientras que el mexicano Sergio Pérez se ubica en la quinta plaza con 108 unidades.

