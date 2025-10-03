Pep Guardiola lanza mensaje de apoyo a Palestina y convoca a protesta

El catalán Pep Guardiola, uno de los mejores entrenadores y actual estratega del Manchester City, lanzó un mensaje de solidaridad a Palestina tras los ataques perpetrados por Israel y convocó a una protesta, luego de que fue intercerptado por las fuerzas israelíes la flotilla con ayuda humanitaria Global Sumud.

“Estamos asistiendo a un genocidio en vivo y en directo en el que miles de niñas y niños han muerto y otros pueden morir aún. La Franja de Gaza está devastada y se ve a personas caminando sin fuerzas, sin alimento, agua potable o medicina. Sólo la sociedad civil organizada puede salvar a las víctimas y presionar a los gobiernos para que actúen de una vez. El 4 de octubre a las 12 horas, en Jardinets de Gràcia (en Barcelona), inundaremos las calles para exigir el fin del genocidio”, dijo en un video difundido en redes sociales por la Comunitat Palestina de Catalunya.

Guardiola, quien ha ganado tres veces la Champions de Europa y dirigió al Barcelona en su época dorada, ha sido uno de los pocos personajes del futbol que han alzado la voz en repetidas ocasiones en contra de los ataques de Israel en la Franja de Gaza, donde la población enfrenta un genocidio y hambruna en la región.

“Seamos claros: no se trata de ideología. No se trata de que yo tenga razón y tú no. Vamos, se trata simplemente de amar la vida. De cuidar al prójimo”, dijo Guardiola al ser nombrado en junio doctor honoris causa por la Universidad de Manchester.

“Es doloroso lo que pasa en Gaza, me duele todo el cuerpo. Quizá pensemos que podemos ver a niños y niñas de cuatro años siendo asesinados por una bomba o en el hospital y pensemos que no es asunto nuestro”, agregó en ese entonces.

La postura abierta y firme de Guardiola contrasta con la de la propia FIFA, la cual ha sido acusada repetidamente de postergar una votación para suspender a Israel de las competencias internacionales.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, hizo un llamado el jueves para la paz en Gaza, pero señaló que “el futbol no puede resolver los problemas geopolíticos”.