Peláez explota contra Chicharito por irse a la playa: «No creo que le guste a la afición de Chivas»

El Torneo Clausura 2024 en la Liga MX se verá detenido en forma momentánea debido a la fecha FIFA, situación que aprovechan algunos clubes del balompié nacional para dar días de descanso a sus futbolistas.

Uno de esos equipos fue el Guadalajara, luego del apretado calendario que han venido superando en los últimos meses entre el Torneo de Liga y la Concachampions, por lo que uno de sus jugadores específicamente Javier ‘Chicharito’ Hernández, no dejó pasar la oportunidad de presumir en redes sociales su día de ‘asueto’ publicando una fotografía en un camastro y tomando el sol.

Peláez explota contra Chicharito por irse a la playa

La polémica imagen fue criticada por el hoy analista de la cadena ESPN y ex directivo de las Chivas, Ricardo Peláez, a quien no le gustó la acción del ‘Chicharito’, pues creyó inoportuno el momento para exhibirse de tal forma, pues a la afición no le iba agradar la distracción de Javier cuando debería estar concentrado en recuperarse al 100 físicamente:

«Hoy salió en una foto que está en la playa. No creo que le guste a la afición, más que se ponga, que se recupere, que siga trabajando fuerte para que se adapte lo más pronto posible».

Opiniones encontradas en la mesa de ‘Futbol Picante’

La citada opinión de Ricardo Peláez, se dio en una de las emisiones del programa ‘Futbol Picante’ de ESPN, la cual no le pareció ni a Javier Alarcón, ni a Hugo Sánchez, quienes argumentaron que el futbolista estaba en su día libre y no tenía nada de malo el aprovecharlo descansando, pues contaba con el permiso y la autorización del club.

En contraparte Paco Gabriel de Anda, panelista del citado programa, consideró un tanto inoportuno el subir la foto, aunque también defendió al futbolista asegurando que su condición física está cerca de ser óptima, al menos así lo demostró en el último de los tres partidos contra el América, correspondiente a la fecha 12 de la Liga MX.