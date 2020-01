Peláez buscará que Chivas empate y supere al América

Ricardo Peláez, director Deportivo de Chivas, espera que puedan superar al América en cuanto a títulos lo antes posible.

“Estamos un título abajo y la idea no es solamente empatar sino superar lo más pronto posible y ser el equipo más ganador en todos los sentidos. Ojalá que lo podamos conseguirlo todos juntos”, señaló.

Admitió que han conformado el mejor plantel posible, pero aún no tienen un gran equipo de cara al Torneo Clausura 2020.

“Mi función es tratar de conformar el mejor plantel posible, creo que lo tenemos en calidad. Ahora viene el cuerpo técnico, los jugadores a ejecutarlo dentro de la cancha. Insisto, tenemos un gran plantel, pero todavía no tenemos un gran equipo, que es distinto. Ahora hay que hacerlo funcionar como equipo, hay mucha competencia en cada una de las posiciones, va a ser complicado porque tenemos buenos jugadores. Vamos a trabajar todos desde su trinchera para conseguirlo lo más pronto posible y no poner pretextos. A mí nunca me han gustado los pretextos, en este tipo de equipos no hay pretextos. Los objetivos son claros y se los manifesté desde mi presentación”, mencionó.