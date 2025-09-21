El Real Oviedo, propiedad de Grupo Pachuca, regresó a la Primera División en esta temporada de la mano de Veljko Paunovic quien acaba de dar una declaración que ilusiona a los jugadores mexicanos.

Después de haber sido cesado como DT de Tigres, Paunovic recibió la oportunidad de su vida al ser elegido como el entrenador del Real Oviedo cuando jugaba en la Segunda División de España pero con posibilidades de ascender.

Y el serbio lo consiguió, regresó al Oviedo a LaLiga tras 24 años de ausencia respondiendo así a la confianza que el Grupo Pachuca depositó en él. Ahora el DT reveló que sí tiene la intención de llevar a jugadores mexicanos al viejo continente.

Paunovic acaba de tirar un bombazo sobre los jugadores mexicanos en el Real Oviedo

Con el ascenso del Real Oviedo a Primera División se abrió la posibilidad de ver a jugadores mexicanos o que jugaron en la Liga MX ya que el equipo es propiedad de Grupo Pachuca y además Paunovic conoce a los futbolistas que militan en el país.

Recientemente Paunovic soltó una declaración que ha ilusionado a los fans del futbol mexicano y a los propios jugadores aztecas, ya que dice tener en el radar a varios futbolistas para ver la posibilidad de llevarlos a España.

“Tengo anotados en mi lista a grandes jugadores ya hemos hablado con la dirección deportiva y Jesús Martínez para traer a varios mexicanos aquí a La Liga, necesitan la oportunidad”

¿Cómo marcha el Real Oviedo de Paunovic en LaLiga?

El pasado 15 de agosto el Real Oviedo debutó en la temporada 2025-26 de LaLiga marcando así un legendario regreso tras 24 años de ausencia pero los resultados no han acompañado a Paunovic en la Primera División.

Tras 5 partidos disputados en lo que va de la temporada en LaLiga, el Real Oviedo marcha en el lugar 17 de la tabla general apenas librando la zona de descenso por lo que hay fans que piden la salida de Paunovic.

El equipo del Grupo Pachuca apenas ha podido sacar un triunfo y suma 4 derrotas, la última de ellas fue ante el Elche CF donde perdió como visitante por la mínima.