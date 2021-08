Patriots no se han decidido por un quarterback titular, reveló Cam Newton

El quarterback de los New England Patriots, Cam Newton, dijo este lunes que el head coach Bill Belichick no le ha informado que iniciará el arranque de la temporada regular el próximo 12 de septiembre en contra de los Miami Dolphins, respondiendo con una de las frases familiares de Belichick.

“No. Ustedes saben que no ha dicho eso. Así que, el hecho que siquiera hagan esa pregunta, es lo que es”, dijo Newton después de la práctica de los Patriots con los Philadelphia Eagles en el NovaCare Complex. “Cada día, salgo aquí con la expectativa de mejorar, y es lo único que puedo hacer. Así que controlo eso”.

A Newton se le hizo la pregunta porque mientras que Belichick ha repetido en múltiples ocasiones que Newton es el quarterback titular del equipo, también dijo en la noche en que el equipo seleccionó a Mac Jones de Alabama en la primera ronda que, “Sea cuando sea que Mac esté listo para para competir, entonces veremos cómo va”.

El progreso de Jones quedó reflejado en la victoria de los Patriots por 22-13 sobre el Washington Football Team el jueves para abrir su pretemporada, cuando jugó una serie detrás de la línea ofensiva de primer equipo y operó una ofensiva exitosa de dos minutos al inicio de la segunda mitad, con ambas series conduciendo a goles de campo.

Newton inició el partido y participó en 12 jugadas a lo largo de dos series, una de las cuales culminó en gol de campo. Finalizó con 4 de 7 pases completos para 49 yardas.

Jones lo relevó y jugó cinco series para un total de 33 capturas. Finalizó con 13 de 19 pases completos para 87 yardas, sin touchdowns ni intercepciones. Ambos touchdowns de los Patriots llegaron con Brian Hoyer como quarterback en el cuarto periodo.

Newton ha recibido todas las repeticiones con el primer equipo a lo largo del campamento de entrenamiento y pretemporada, y dijo el lunes que no quedó ofendido por la pregunta respecto a iniciar la apertura de temporada regular.

“No lo tomo personal. Quiero que ustedes comprendan, todo lo que ustedes saben, es lo que yo sé. No hay motivos escondidos, ni nada de eso”, respondió.

“Sí sé que cosas así, no me pueden preocupar. Porque cada día, no necesariamente me importa quien inicia. Sobre todo, me importa asegurarme de poner el mejor producto posible allá. Sé que Mac siente lo mismo, y sé que Brian siente lo mismo, y todos los demás, en todas y cada una de las posiciones. Por lo que respecta a la Semana 1, tenemos tanto por preocuparnos previo a la Semana 1; ahí es donde está mi enfoque ahora”.

Jones, quinto quarterback reclutado en el draft del 2021 (N° 15 global), culminó la práctica del lunes con los Eagles con pase de touchdown para el receptor abierto N’Keal Harry en la ofensiva de dos minutos. No ha hablado con reporteros desde que realizó su debut de NFL de pretemporada, un partido que dijo fue difícil para él ver de nuevo, por momentos.

“Pienso que de hecho puedo frenar un poco y simplemente absorberlo, apegarme a mis reglas”, dijo Jones. “No quiero sentir que estaba fuera de lugar ni nada … [pero] sentí que dejé muchas jugadas sobre el campo. Tienes que tomarlo como viene y decir a los chicos ‘Mi error’ y seguir avanzando”.

Jones, quien portó una rodillera en la rodilla izquierda el lunes por lo que describió como motivos de protección se puso al día con sus ex compañeros de equipo de Alabama (y actuales Eagles) DeVonta Smith y Landon Dickerson tras la práctica del lunes. Mientras que dijo fue grandioso ver a viejos amigos, estresó que su enfoque está en progresar.