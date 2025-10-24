Pato O’Ward enciende al público del Gran Premio de México ante ausencia de Checo

Ciudad de México. Aunque el fantasma de Checo Pérez recorre el Autódromo Hermanos Rodríguez, otro mexicano atrae el entusiasmo del público local en la Fórmula Uno. Patricio O´Ward, regiomontano y piloto de reserva de McLaren, ha capitalizado esa ausencia en el Gran Premio de la Ciudad de México. Las gradas estallan en ese naranja encendido del equipo y demuestran que esta carrera parece impensable sin algún mexicano sobre la pista, aunque sólo sea para la primera práctica.

La función que cumple O´Ward, como piloto de reserva para probar el monoplaza de Lando Norris, la describió hace unos meses como el “peor trabajo del mundo”, pues sólo corren durante una o dos sesiones para que los ingenieros lo dejen listo para competir en la carrera del domingo. El resto del tiempo no hacen nada y eso, expresó, “es miserable”. Por eso, en aquella ocasión, dijo que de no conseguir un asiento titular, no se veía más allá de 2026 como conductor de pruebas, pues como corredor en Indycar tiene un puesto fijo y de tiempo completo; este año incluso fue subcampeón.

Desde que volvió el Gran Premio a la Ciudad de México, el centro de atención fue Sergio Pérez, pero tras su salida de Red Bull este fin de semana no estará en la pista de la Magdalena Mixhuca. Eso ha beneficiado a O´Ward, quien se convirtió en el ídolo de los aficionados locales.

Este viernes en la primera sesión de prácticas, Pato lucía emocionado como la figura del día. Sin Checo a la vista, el regiomontano estaba conmovido con la respuesta de la gente.

“Me emociona estar aquí porque es la única oportunidad de estar en un auto frente al público mexicano”, dijo tras la práctica en la que culminó en lugar 13.

“Es una experiencia muy linda, igual que la que tuvimos el año pasado. Hemos tenido diversos eventos esta semana y la afición es especial cada que regreso, me emociona estar en casa”, dijo el subcampeón de Indycar.

Mientras recorría las curvas del estadio GNP la gente hacía gran alboroto. El grito de Pato demostraba que su presencia funcionaba como gancho para entusiasmarlos.

“Siempre es una chulada subirme a estos autos. Es una gran experiencia ver el naranja del equipo en las gradas y… algún día, algún día”, dijo todavía con la ilusión de ser incorporado a alguna plaza en el circuito.