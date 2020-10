“Patético, muy latino”: Un narrador de fútbol británico hace un comentario racista contra Erik Lamela y la cadena se disculpa

Graeme Souness, un exfutbolista escocés y actual comentarista de la cadena Sky Sports, fue repudiado este fin de semana por comentarios discriminatorios contra los latinos. El exabrupto fue parte de la transmisión del partido en que el Tottenham Hotspur aplastó 6-1 al Manchester United, por la jornada 4 de la Liga Premier de Inglaterra.

En el encuentro, el delantero del conjunto vencedor, el argentino Erik Lamela, protagonizó un cruce con un defensor del United, Anthony Martial, en el área rival. Tras propinarle un codazo, Lamela sintió un contacto leve en su cara, fingió haber recibido un duro golpe de Martial y se dejó caer, logrando que expulsaran a su marcador.

“Ha caído. Es patético. Muy latino. Si uno se va expulsado, tienen que irse los dos. Es patético. ¿De esto va la Premier? Nosotros, y me refiero a los jugadores británicos, lo hacemos de otra manera”, señaló Souness, estigmatizando a todos los latinos, como si el comportamiento antideportivo de Lamela fuese exclusivo de esa comunidad.

😡 There are ropey decisions in every Premier League game, but…

🙄 it is NOT AN EXCUSE for xenophobia from Graeme Souness

“It’s very Latin”

“We the British do it differently”

🤫 It’s a no to your prejudice, thanks #COYS pic.twitter.com/yvXVhvvfav

