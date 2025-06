Pararon un partido en Perú por un fuerte sismo, así reaccionaron Sporting Cristal y Garcilaso

Varios minutos de tensión se vivieron en la cancha del Estadio Alberto Gallardo, sede del duelo entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso, de la Liga 1 de Perú, pues un fuerte temblor sacudió la cancha y obligó a detener el cotejo, momento captado por las cámaras de televisión.

Fue a los 31 minutos de la primera parte cuando un sismo de magnitud 6.1 tomó por sorpresa a los presentes. El temblor tuvo el epicentro en la Provincia Constitucional del Callao, sintiéndose en la capital peruana; jugadores y aficionados se resguardaron mientras se reestablecía la calma.

El árbitro Augusto Menéndez detuvo de inmediato las acciones y los futbolistas se fueron hacia la zona de bancas, mientras que en las tribunas los fanáticos se ubicaron en las áreas designadas para emergencias mientras el sismo se desarrollaba con fuerza.

Tras esto las autoridades revisaron que no hubiera daños considerables en el Estadio Alberto Gallardo y tras la inspección se permitió reanudar el partido sin ningún inconveniente. Hubo un deslave a las afueras del recinto, pro no implicó mayor riesgo. No se reportan víctimas fatales al momento.

Martín Cauteruccio hizo doblete

Ya en la reanudación el uruguayo Martín Cauteruccio, ex de Cruz Azul, fue la figura en la victoria de Sporting Cristal, cuadro que se impuso 3-2 con doblete de Caute.

Con información de FoxSports