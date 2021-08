Paola Espinosa arremete contra la Conade y Ana Guevara

La clavadista Paola Espinosa, en su participación en el canal de YouTube Atypical Te Ve, de Carlos Alazraki, volvió a arremeter contra la directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Guevara, y dijo que la suya era la peor administración que la Conade ha tenido.

Asimismo, la clavadista dijo que que tras ganarse el título del tercer lugar en la competencia, ella y su compañera habían ganado su pase directo a los Juegos Olímpicos de Tokio, como siempre había sido.

La deportista dijo que Guevara había exigido que acudieran a entrenar a una burbuja del Cenar (Centro de Alto Rendimiento), para estar protegidos por la pandemia, o no irían a los Juegos Olimpícos, ante lo que Espinosa argumentó que ella era mamá y no podría aunque finalmente estuvo por tres meses entrenando ahí, deja de ver a su hija y cuando le preguntó que si podía llevar a su hija le dijeron que no.

Paola asevera que Guevara le decía que sí tenía su lugar para los Olímpicos, pero en cierto momento le dijo que por ella no había problema, que era problema del Comité Olímpico, ante lo cual acudió con Carlos Padilla, el director del Comité Olímpico Mexicano para que solucionara su caso, negando él la responsabilidad.

Este hecho se lo atribuye Espinosa a la venganza de Guevara contra ella, pues al parecer le molestó que haya acudido al COM.

Además, la clavadista reveló que se le pidió que tuiteara en apoyo para erradicar la corrupción en los fideicomisos y que ella cuestionó esa acción.

Paola Espinosa expuso que su no participación en los olímpicos es venganza de Ana Guevara y que no cree que sea una cuestión del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Llevo cuatro Juegos Olímpicos y hay mucha diferencia, ni siquiera creo que sea el mismo presidente, creo que la persona a cargo de la dirección del deporte no sabe dirigir”, dijo la clavadista.

Fuente: Vanguardia