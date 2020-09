Palencia arremete contra el VAR

Francisco Palencia, técnico del Mazatlán, explotó contra las decisiones arbitrales de Óscar Macías y el VAR, tras dos penales polémicos en contra, pero sobre todo por el cobro del primero, donde Jonathan Rodríguez tocó dos veces en el mismo cobro.

Lamentablemente la toma de decisiones, pareciera que la regla no existiera, todo mundo lo sabe, todo mundo lo vio, lo que más me asusta es que no vayan a tomar una decisión a ver el VAR”, comentó.

Para Palencia es increíble que no se haya ido a revisar en el VAR, aunque el cuatro árbitro le comunicó que no había una toma clara.

“Porque nos decían en la cancha que no había una toma contundente, entonces el árbitro pudo haberse tomado la molestia de ir a ver. Me parece que no hay toma, es imposible que salga, en once pasos, de esa manera ‘chutado’ el balón por algún jugador con un solo toque, es imposible”, finalizó.

Por: Excélsior