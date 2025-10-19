Osmar Olvera, tras un increíble 2025, es nominado a Atleta del Año por la World Aquatics

El clavadista mexicano, Osmar Olvera, acumula siete medallas en lo que va de 2025, por lo que la World Aquatics lo ha seguido de cerca y ya lo nominó para atleta del año.

Osmar Olvera se hizo de cuatro medallas en el Campeonato Mundial de Singapur, tres de plata y una de oro; se hizo de dos platas más en Windsor, mientras que en suelo mexicano se colgó otro oro, lo que le ha valido el reconocimiento de la Federación Internacional de Natación.

¿Quiénes son los nominados a Atleta del Año por World Aquatics?

Osmar Olvera competirá por el galardón de la Federación Internacional de Natación frente al ucraniano Oleksii Sereda, el australiano Cassiel Rousseau y los chinos Yuan Cao y Zongyuan Wang, siendo estos dos últimos a quienes venció en la prueba de trampolín de tres metros en Singapur.

“¡Es esa época del año! Aquí están tus nominados a Atleta del Año para buceo masculino», publicó World Aquatics en su cuenta de Instagram.

“Los ganadores se otorgan con base a una combinación de votación pública y el Comité de Nominación”.

La votación comenzó el pasado miércoles 15 de octubre a través de las historias de Instagram de World Aquatics.

Las medallas de Osmar Olvera

El clavadista mexicano apenas tiene 21 años y ya cuenta con logros importantes, pues además de las siete medallas en lo que va de 2025, también tuvo un 2024 importante, en que se llevó doble presea olímpica, al llevarse una plata y un bronce de París.

En ese mismo 2024, Osmar Olvera también conquistó medallas de plata y bronce en los Mundiales de Xi’an, Montreal y Berlín, así como un oro en Doha, sin olvidar que también conquistó tres oros en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en 2023.

Con información de FoxSports