Óscar de la Hoya ataca a ‘Canelo’ y el mexicano explota

La relación entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Óscar de la Hoya era nula tras la demanda del campeón mexicano a DAZN y Golden Boy Promotions por incumplimiento e interferencia intencional de contrato, sin embargo, un comentario del exboxeador en redes sociales, desató la ira del jalisciense.

En un video compartido por Supreme Boxing a través de Instagram, el mexicano aparece dándole consejos a la joven promesa del pugilismo Dylan ‘La Amenaza’ Capetillo, un clip que no pasó desapercibido para el CEO de Golden Boy Promotions.

El comentario provocó la enfurecida respuesta de ‘Canelo’, quien llamó traidor a De la Hoya y posteriormente lo finalizó el intercambio en redes con una frase contundente.

Cabe recordar que hace algunas semanas, luego de la victoria de ‘Canelo’ sobre Billy Joe Saunders, De la Hoya comentó que el jalisciense debería de agradecerle y guardarle respeto, afirmando que fue él quien lo hizo.

Canelo lo hizo excelente (en pelea contra Saunders). Si habló mal de mí, la verdad está bien. Obviamente yo lo hice, yo lo promoví por tantas peleas y el hecho de que no me de nada de crédito te habla mucho sobre su carácter. No sé por qué no me puede dar ese respeto, simplemente no lo entiendo”, sentenció el CEO de Golden Boy Promotions.