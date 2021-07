Oscar de la Hoya anuncia su regreso al box; se enfrentará a Vitor Belfort

El ex boxeador Oscar de la Hoya, quien fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos de 1992; así como campeón mundial de seis divisiones distintas, ha anunciado su regreso al box.

Luego de 13 años de estar ausente en el medio, Oscar de la Hoya anunció recientemente que volvería a estar activo en el ring.

Vitor Belfort será su contrincante en la próxima pelea de La Hoya

Recientemente se dio a conocer que Oscar de la Hoya dio a conocer su regreso en una conferencia de prensa en el Staples Center de Los Ángeles.

También se reveló que su contrincante será el brasileño, Vitor Belfort, con quien acordó que llevarían a cabo una pelea de ocho rounds de dos minutos cada uno.

El enfrentamiento de Oscar de la Hoya y Vitor Belfort está programado para el próximo 11 de septiembre en Los Ángeles.

El enfrentamiento será oficial, a ambos les contará en su récord

Otro detalle que es importante destacar, es que ambos boxeadores estuvieron de acuerdo en que el enfrentamiento NO será de exhibición.

Esto debido a que, tanto Belfort como De la Hoya, desean que les cuente en su récord.

Por su parte, Oscar de la Hoya reconoció que “extraña que le peguen”; pues él siempre ha buscado retos y se ha enfrentado a los mejores.

“Estamos cansados de tantas exhibiciones. Dígame loco, pero extraño que me peguen. Siempre he buscado retos, enfrenté a los mejores. Quiero que lleven mi mentalidad y mi entrenamiento a un nuevo nivel. Enfrento a un semicompleto que fue campeón del mundo. Es un reto grande porque es un golpeador, con mayor cantidad de KOs en la historia UFC ”

Oscar de la Hoya

Vitor Belfort regresa a las peleas luego de 15 años

Por otro lado, es importante mencionar que para Vitor Belfort, quien gobernó a los semi completos de la UFC, también implicará un gran esfuerzo.

Para Vitor Belfort, la pelea contra De la Hoya significa su regreso al box luego de 15 años; época en que tuvo su primera y única pelea.

Asimismo, Vitor Belfort aseguró que se encuentra bastante seguro de sus hábitos y habilidades; por lo que afirma que ganará la pelea por nocaut.

“Cuando me mencionaron la posibilidad de pelar con Óscar de la Hoya pensé en legado. Él es el profeta de su deporte y yo de las artes marciales mixtas. Es una gran pelea, no estamos aquí para bailar. Nunca miro las apuestas, yo hago mis apuestas, yo decido que pienso, que como y que bebo. Nuestros hábitos nos definen. Cada día vivo entrenando. Yo no vivo por la opinión de la gente, ganaré esta pelea por nocaut, sé que puedo. Es mi mentalidad”

Fuente: SDP