Ormeño y el Puebla toman la cima de la eLiga MX tras vencer al Atlas

Con goles de Alejandro Chumacero (33’) y Javier Salas (42’) bajo el mando de Santiago Ormeño, el Puebla se impuso 2-1 sobre los Rojinegros del Atlas que descontaron gracias al gol de Javier Marcelo Correa (58’) en los controles de Luciano Acosta. Así La Franja llega a 6 unidades luego de dos Jornadas en la eLiga MX para colocarse como líder de la competencia.

Acosta tomó los controles por el Atlas para medirse a Ormeño, el hombre del momento en la eLiga Mx, pues el jugador poblano brilló en la Jornada inaugural y en esta Fecha 2 no defraudó.

“Equipo que gana repite”, esa idea ha sido la constante desde la alineación hasta el jugador que toma el mando.

Así Ormeño saltó a la cancha virtual para brindarnos otro gran partido. Se fue adelante en el marcador y antes de irse al descanso amplió la ventaja que al final le daría el triunfo.

Acosta apretó, consiguió recortar distancia, pero el tiempo se le acabó antes de poder lograr el empate y buscar la remontada. Los Zorros se quedaron con 3 puntos tras debutar con victoria ante Cruz Azul, sin embargo, perdieron el invicto en su propia casa.

Al inicio de la Jornada 2, Toluca y Necaxa empataron a 3 goles con Diego Rosales, por los choriceros, y Jairo González, por lor Rayos, en los controles. Los Diablos alcanzaron 4 puntos con la igualada; los hidrocálidos, por su parte, sumaron su primera unidad.

Mientras tanto, Cruz Azul sigue dando lástimas al caer 2-0 frente al Atlético San Luis. Jonathan Borja, elemento cementero, no ha podido encontrar el ritmo con su control y esta vez cayó frente a Juan Antonio Portales de los tuneros. Los potosinos ya suman 4 puntos, mientras que La Máquina sigue entre los sotaneros sin puntos.

La Fecha 2 de la eLiga MX dejó grandes emociones y buenos resultados que mueven la tabla de posiciones. Sin embargo, lo más destacado es la transmisión de Azteca Deportes con Christian Martinoli y Luis Roberto Álvez ‘Zague’ en esta ocasión, pues la chispa que tienen para comentar hacen ameno y muy movido el encuentro.

Para este martes la Fecha 2 del torneo continúa con los partidos Juárez vs Pumas (13:00 horas / TUDN), Pachuca vs Chivas (15:00 horas Fox Sports/TUDN) y Rayados vs Morelia (20:00 horas TV Azteca/Fox Sports).

Fuente: Vanguardia