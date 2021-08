Orbelín Pineda saldrá de Cruz Azul para fichar con el Celta de Vigo

Orbelín Pineda vivirá su último torneo con Cruz Azul en el Grita México Apertura 2021. Sí, de acuerdo con la agencia EFE, el futbolista mexicano ya tiene un acuerdo con el Celta de Vigo para llegar como futbolista libre en enero, una vez que concluya su contrato con La Máquina, el próximo 31 de diciembre.

“Fuentes del club gallego han confirmado a Efe que el acuerdo con el centrocampista azteca está ‘cerrado’ y el jugador se incorporará al equipo de Eduardo Chacho Coudet en el próximo mercado invernal, siempre que supere el reconocimiento médico al que será sometido en tierras gallegas”, señaló la agencia.

Hace dos semanas, Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, reconoció en entrevista con La Afición que el deseo de Orbelín era emigrar al futbol europeo, razón por la que ya no siguieron las negociaciones de renovación. La directiva de La Máquina se había mantenido a la expectativa y tenían claro que en caso de que el jugador cambiara de opinión y se quisiera quedar en México, entonces podrían volver a platicar.

“Él quiere irse a Europa como cualquier jugador mexicano, es una aspiración que nosotros entendemos y apoyamos perfectamente; si él quiere permanecer en el futbol mexicano y por supuesto alargar el contrato, con todo gusto nosotros nos sentamos a negociar. Si de alguna forma él no quisiera estar en Cruz Azul ya veremos qué se hace, a la fuerza no puedes mantener a nadie porque no va a rendir lo que esperas. Se ha mantenido alguna comunicación con él y estamos en espera de reunirnos para afinar ciertos detalles, si se queda o si él realmente quiere emigrar a otro lado”, dijo en ese entonces Víctor Manuel Velázquez.

Se va gratis

Orbelín Pineda llegó a Cruz Azul para el Clausura 2019, procedente de las Chivas. El futbolista firmó por 3 años y desde hace unos meses la directiva intentó alargar el vínculo laboral; sin embargo, Orbelín ya tenía claro que se iría al futbol europeo.

De acuerdo a la reglamentación de FIFA, al tener menos de seis meses de contrato ya puede negociar con cualquier club, los cuales no deberán pagarle ninguna cantidad a La Máquina por concepto de transferencia.

Información de Milenio