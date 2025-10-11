Omar Bravo estará en prisión preventiva seis meses

El ex futbolista de Chivas, Jesús Omar Bravo Tordecillas deberá estar en prisión preventiva durante seis meses, pues fue vinculado a proceso por abuso sexual infantil.

En las 12 horas de audiencia en los juzgados de Control y Juicio Oral en Puente Grande, Tonalá, la defensa debatió sobre un video del 10 de mayo de 2019, donde Omar presuntamente abusó de la menor en una fiesta.

La defensa de Bravo mostró boletos de avión para probar que Omar viajó a Los Mochis, Sinaloa, a visitar a su mamá, a quien, en ese entonces, recientemente le habían detectado cáncer, pero esto fue desestimado.El juez Décimo Noveno Especializado en Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, Jorge Reynaldo Rojo Enríquez, llevó la audiencia.

Bravo, de 45 años, fue detenido el 4 de octubre en Zapopan.

Información tomada de Agencia Reforma