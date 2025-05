Oficial: Stephen Curry será baja de Warriors para el Juego 5 ante Timberwolves

Los Golden State Warriors tendrán que mantener viva su temporada en el quinto partido sin Stephen Curry, quien fue descartado oficialmente el martes debido a una distensión de grado 1 en el isquiotibial izquierdo.

Golden State va perdiendo 3-1 ante los Minnesota Timberwolves en su serie de semifinales de la Conferencia Oeste al mejor de siete partidos e intentará evitar la eliminación el miércoles en el Target Center.

«Aunque quisiera ser Superman, no podría», declaró Curry a Marc J. Spears de Andscape el lunes por la noche sobre su intento de regresar para el quinto partido. Curry respondía a un comentario de su compañero Draymond Green, quien dijo que los Warriors y Curry no intentarán «Supermanizar esto» si la estrella no está completamente lista para regresar.

Curry será reevaluado el miércoles. Sufrió la lesión en el tendón de la corva en el segundo cuarto de la victoria de los Warriors en el primer partido el 6 de mayo.

Sin Curry, los Warriors perdieron el cuarto partido por 117-110 contra los Timberwolves el lunes. Si los Warriors logran extender su temporada, Curry tendría tres días más de recuperación antes de un posible sexto partido el domingo en el Chase Center.

«No, no vamos a intentar superar esto», dijo Green cuando se le preguntó si esperaba que Curry intentara volver y, de ser así, si participaría en esa conversación. «Si está en condiciones de jugar, estoy seguro de que lo hará. Él, Rick [Celebrini, vicepresidente de salud y rendimiento de los jugadores de los Warriors] y todos lo entenderán. Pero no necesitamos que [Curry intente superarse]».

«Tenemos que pensar a largo plazo. Si puede, sabemos que lo hará. Pero no hay presión». Tenemos que encontrar la manera de ganar, juegue o no.

Curry fue el único Warrior que figuraba en el informe de lesiones. Green comentó que Jimmy Butler III jugó el cuarto partido tras no sentirse bien en todo el día. Butler terminó con 14 puntos y seis rebotes, con solo nueve tiros en 33 minutos.

Green afirmó que Curry sigue haciendo todo lo posible por volver. Ahora necesita que su equipo intente mantener viva la temporada.

«Se está esforzando al máximo todos los días», dijo Green. «Está aquí entre ocho y nueve horas al día trabajando, haciendo todo lo posible para intentar volver. Su moral es excelente. Obviamente, nadie está entusiasmado ahora mismo. Pero está trabajando para volver. Es todo lo que puede hacer en este momento».