Ochoa estalla contra Concacaf: ‘no cuida a los mexicanos’

Guillermo Ochoa, portero y capitán del América, espera que la Concacaf y los directivos tomen cartas en el asunto, luego de lo sucedido con el arbitraje en el duelo ante Olimpia, donde Jesús López salió con una fractura del peroné.

“Concacaf no cuida lo que realmente vale el futbol de los equipos mexicanos que son los que levantan el torneo. No protege al futbolista que es la materia prima y los clubes mexicanos le dan mucho a la Concacaf. Esperamos tomen cartas en el asunto y esperamos alguna disculpa. No a nosotros, sino a ‘Chucho’ (López), porque está en el hospital sufriendo y el rival que lo lesionó no se acercó a disculparse”, dijo.

Ochoa lamentó la actuación de Henry Bejarano, que perdonó por lo menos de dos claras tarjetas rojas a los jugadores hondureños y pidió a la Concacaf darle más seriedad al torneo.

“No es posible que exista este tipo de arbitrajes a la fecha y no lo esperas en un árbitro como el de Costa Rica, que crees puede estar a la altura y más en un área como esta. La Concacaf pide la importancia necesaria, la queremos dar, pero cuando pone en riesgo tu salud e integridad es complicado“, comentó.

Para el arquero mexicano, Bejarano permitió que los hondureños hicieran faltas muy duras apenas comenzando el partido, donde se dio también un polémico pisotón sobre Córdova.

“Desde el minuto uno les permitió todo. Pisotones, entradas, hasta una fractura permitió. A nosotros a la primera falta amarilla directa, es costumbre. El árbitro al final del juego estaba tranquilo. No reconoce que tuvo mal juego. Quita el ritmo de juego y el equipo rival va viendo que permite esas entradas, pisotones, llegar por atrás; se vienen a encerrar y complican con cualquier golpe y es difícil. Eso les da vida”, indicó.

Fuente: Excélsior