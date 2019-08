Ochoa debutará ante Tigres

El técnico del América, Miguel Herrera, aseguró en entrevista con Jorge Ramos y su Banda que Guillermo Ochoa debutará este fin de semana ante Tigres, por lo que espera que pese en su regreso al futbol mexicano, el cual se dará en el Volcán.

Sobre Giovani dos Santos, señaló que no cuenta con él para este fin de semana, y es casi un hecho que contará con él para la próxima fecha que es doble, ante Pachuca, y no ha jugado debido a un problema muscular, el cual por suerte para las Águilas no es grave, pero no quisieron que se complicara.

-ESPN-