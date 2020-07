Nuevo revés en caso Cruz Azul: Jueza niega desbloquear cuentas de grupo ligado a la Cooperativa

Un tribunal federal negó al grupo comercial Estrella Azul, que pertenece a la Cooperativa del Cruz Azul, el desbloqueo de sus cuentas bancarias por presentar copias fotostáticas sin valor probatorio.

La Juez Dinorah Hernández Jiménez, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, informó que la empresa sólo presentó copias fotostáticas que no tienen valor probatorio y son insuficientes para acreditar la titularidad de las cuentas bancarias.

“La impartidora de justicia resolvió no conceder esta suspensión debido a que no hay materia para decretarla, toda vez que Bancomer y el Banco Mercantil del Norte negaron la existencia de los actos reclamados. Además, el grupo comercial no presentó una prueba eficaz para desvirtuar el informe de las autoridades”, informaron los disidentes de la Cooperativa, quienes mantienen denuncias en contra de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas y otros directivos del Cruz Azul.

Actualmente existen dos denuncias en contra de “Billy”: La primera se presentó en febrero y es por el desvío de dinero mediante empresas fantasma que prestaban servicios de consultoría a la organización y a las cuales el presidente del Cruz Azul les firmó facturas por un monto de hasta 200 millones de pesos. La segunda se realizó el pasado jueves 18 de junio.

La Cooperativa Cruz Azul tiene algunas cuentas congeladas derivado de la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene en contra de su director, Billy Álvarez, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada por desviar millones de pesos en favor de empresas fantasma.

