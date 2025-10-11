Noruega aplasta 5-0 a Israel en clasificatoria mundialista marcada por manifestación pro palestina

Ciudad de México. La policía noruega dispersó a un grupo de manifestantes propalestinos y realizó varios arrestos este sábado en Oslo, en ocasión del partido Noruega-Israel de clasificación para el Mundial 2026.

En el duelo, disputado bajo una alta protección policial, debido a la presencia de cientos de manifestantes pro-Palestina, Noruega encaminó su boleto a la próxima Copa del Mundo tras golear 5-0 a Israel, con un triplete de su estrella Erling Haaland.

Al término del partido, policías equipados con trajes antidisturbios dispersaron con gas lacrimógeno a varias decenas de manifestantes, algunos con el rostro cubierto, que permanecían cerca del Ullevaal Stadion. Después, los agentes realizaron varios arrestos.

Horas antes del polémico encuentro, los protestantes encendieron bengalas y agitaron banderas mientras marchaban desde el centro de Oslo hacia el estadio. Según la emisora pública NRK, fueron alrededor de mil manifestantes los que se encontraban a las afueras del recinto.

Un cartel sobre la guerra en Gaza fue llevado por los protestantes en lo que parecía ser una marcha pacífica.

Algunas decenas de aficionados se quedaron para continuar protestando fuera del estadio una vez que el partido había comenzado. Sólo se permitió la entrada de tres mil espectadores al encuentro, que tuvo estrictos controles de seguridad.

Una bandera palestina fue desplegada dentro del estadio al inicio del partido junto con un cartel que decía “Dejen Vivir a los Niños”. Algunos aficionados abuchearon el himno nacional de Israel y otros levantaron tarjetas rojas.

En tanto, decenas de aficionados israelíes agitaban banderas de su país con una pancarta con la leyenda “Dejen que hable el balón”.

Durante el himno israelí se escucharon pitidos y la selección visitante fue abucheada. Un hombre con una camiseta “Free Palestine” (Palestina libre) saltó brevemente al césped durante el partido, antes de ser reducido.

“El mensaje que queremos pasar hoy es que sacamos la tarjeta roja contra Israel, contra el apartheid y contra el genocidio”, declaró Line Khateeb, presidenta del Comité Noruego para Palestina, una de las organizaciones promotoras de la movilización.

En la manifestación se exhibieron carteles con mensajes como “Excluyan a Israel del futbol internacional”, “Tarjeta roja a Israel” o “Esto es un genocidio, no una guerra”.

En la cancha, el equipo noruego no tuvo piedad de la selección israelí, a la cual aplastó 5-0 para ubicarse como líder del Grupo I, con 15 puntos. Mientras Israel se quedó en la tercera posición del sector, con nueve unidades.

El israelí Anan Khalaili anotó un gol en propia puerta al minuto 18 para darle la ventaja 1-0 a los europeos.

Sólo unos instantes después, al 27, Haaland puso el 2-0 tras anotar su primer tanto. La cuenta se amplió (3-0) un minuto más tarde con otro autogol de Idan Nachmias, al 28.

El delantero del Manchester City, quien había fallado un penal apenas al minuto seis, completó la goleada 5-0 en el segundo tiempo, con anotaciones a los minutos 63 y 72, con lo que su equipo tiene casi asegurado su boleto al próximo Mundial.