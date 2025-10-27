Norris triunfa en el Gran Premio de la Ciudad de México

Ciudad de México. Una lucha de neumáticos y temeridad definió al ganador del Gran Premio de la Ciudad de México. En un mismo movimiento Lando Norris venció en la carrera y derribó del liderato a su compañero en McLaren, Oscar Piastri, quien viene en declive en la pelea por el título.

Fue una victoria de un piloto irreductible que dominó la carrera desde el arranque. Con 30.3 segundos de ventaja dejó en el segundo puesto a Charles Leclerc (Ferrari), aunque en la última vuelta un virtual safety car salvó al monegasco de un ataque de Max Verstappen (Red Bull), quien entró a la meta como tercero.

Este escenario modifica todo el campeonato. Si Piastri llegó al autódromo como líder, ahora queda postergado a la segunda plaza, sólo un punto abajo del nuevo dominador en la clasificación, su compañero Lando Norris, quien está con 357 puntos en la cima. En el tercer lugar avizora el neerlandés Verstappen con 321 puntos cuando aún faltan cuatro carreras y dos sprints que pueden ofrecer una disputa muy aguerrida al final de la temporada 2025.

El podio, sin embargo, no fue del agrado de gran una parte de los asistentes que abuchearon airadamente. Aunque en el graderío predominaba el tono naranja de McLaren, parecía que preferían al piloto de Ferrari como ganador.

En cambio, si alguien se robó la simpatía en la soleada tarde de ayer, fue el británico Oliver Bearman (Haas), quien ofreció una gran carrera y culminó en el cuarto lugar. Piastri quedó relegado a la quinta posición y Lewis Hamilton (Ferrari) terminó en octavo. El español Fernando Alonso (Aston Martin) no terminó la competencia.

El filósofo español Fernando Savater expuso alguna vez en una obra sobre la lógica de las carreras, aunque se refería a una competencia más orgánica, los caballos en los hipódromos, que la historia de una competencia casi siempre se traza desde el principio: “Hay que saber dónde ir y cuándo hay que apretar; cuánto se puede ceder a los otros, que también buscan la ventaja, qué posición hay que defender o disputar inflexiblemente. La recta final de una carrera es el desenlace de un drama delineado mucho antes: cada cual cosecha en ella lo que sembró desde el comienzo”.

Norris cosechó lo que mantuvo en la carrera. Desde el arranque en la primera posición nunca estuvo en riesgo. Los neumáticos suaves los llevó al límite como si quisiera exprimirlos en toda su utilidad para no exponer la delantera. Leclerc siempre le persiguió también hasta el giro 31 cuando entró a pits para cambiar a ruedas intermedias.

Verstappen, en cambio, arrancó con los intermedios y resistió hasta la vuelta 37 cuando los sustituyó por suaves. Una estrategia que no le funcionó. En la comunicación reveló su malestar y preguntaba al equipo qué hacer. Tras entrar a boxes perdió posiciones y tuvo que filtrar con pericia y agresividad para esquivar el abundante tráfico que le estorbaba. Fue una verdadera pena que en la última vuelta, cuando parecía pelear el segundo lugar a Leclerc, se decretó un virtual safety car por algunos fragmentos dispersos sobre la pista.

Ese ataque pudo cambiar el orden del podio, pero las reglas obligaron a reducir la velocidad y respetar las posiciones, por lo que el monegasco conservó su segundo lugar en la meta.

Desde el arranque, Verstappen tuvo que enfrentar situaciones complejas. En la primera curva salió de la pista y acortó para evitar un percance con Hamilton. Esa maniobra estuvo bajo investigación y al final sólo sancionaron con 10 segundos al británico de Ferrari.

A pesar de todo, Verstappen rescató una posición importante para reducir la distancia en la pelea por el campeonato. La posibilidad de que gane otra vez el título, el quinto consecutivo, está latente con la persistencia de quien ha dominado en el último lustro.