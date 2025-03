‘No soy estúpido; si no rindo, no voy a estar’: Liam Lawson ante la posibilidad de dejar Red Bull

Liam Lawson lleva dos grandes premios como piloto de Red Bull y sus frases previas abonan a la animadversión de los aficionados, quienes las calificaron como soberbias.

El neozelandés pasó del “no vengo a hacer amigos, vengo a ganar”; “es frustrante ver a pilotos que no dan resultados” o “no creo en estilos de manejo” al “pero tampoco soy estúpido”, en el marco de las versiones que lo colocan fuera de los Toros Rojos antes del Gran Premio de Japón, donde Yuki Tsunoda tomaría su lugar, con el efecto dominó para Franco Colapinto, quien llegaría a RB Visa.

‘NO SOY ESTÚPIDO; SI NO RINDO, NO ESTARÉ’: LIAM LAWSON

Liam Lawson no salió del fondo de las clasificaciones en Australia o China, tanto en las carreras, la sprint incluso en las prácticas; los resultados del reemplazo de Sergio ‘Checo’ Pérez le valieron también duras preguntas a Christian Horner, justo en el sentido de la decisión de dejar ir al mexicano por el neozelandés.

Ahora, Lawson aplicó el mea culpa y se flageló cuando cerró su participación en el Gran Premio de China.

“Desafortunadamente no tengo tiempo para acostumbrarme, tengo que resolverlo lo más rápido posible; no tengo tiempo para probar el coche y acostumbrarme a él, pero ya estamos en la temporada, así que cada carrera estamos perdiendo puntos. A eso me refiero más o menos cuando digo que no tengo tiempo.

“Pero tampoco soy estúpido y sé que, obviamente, estoy aquí para rendir y, si no lo hago, no voy a estar; sólo estoy centrado en acostumbrarme al coche tan rápido como pueda”, analizó Lawson.

Además, Liam intentó mantener la figura cuando se le cuestionó su posible adiós de los Toros Rojos para dar paso a Yuki Tsunoda.

“He corrido con él durante años, he competido con él en categorías inferiores y le he ganado, también lo hice en F1, así que puede decir lo que quiera”, declaró, aunque sus opciones se achicaron más cuando el propio Max Verstappen apuntó sin rodeos sobre qué le ajustará mejor en lugar del asiento a su lado.

“Creo que si le das a Liam esos Racing Bulls, irá más fuerte. Sí, realmente lo creo”.

El Gran Premio de Japón se llevará a cabo el sábado 5 de abril con tiempo del centro de México.

Con información de FoxSports