‘No sabemos si despertará’: Lewis Hamilton comparte que su perro Roscoe está en coma

El mundo de la Fórmula 1 está unido y apoyando a Lewis Hamilton, ya que a través de redes sociales, compartió el difícil momento que atraviesan él y Roscoe, su perro y fiel amigo, revelando que entró en coma luego de que su corazón se detuvo.

Esta semana el piloto de Ferrari compartió que su perro, quien lo ha acompañado por años y ha estado en algunos circuitos de la Fórmula 1, estaba enfermo y delicado, ya que sufría de neumonía, por lo que ha hecho todo para sacarlo adelante, aunque el pronóstico no es tan favorecedor.

Así se encuentra Roscoe, perro de Lewis Hamilton

A través de redes sociales, el 7 veces campeón del mundo dio una actualización del estado de salud de Roscoe, quien nuevamente contrajo neumonía. El piloto revela que lo sedaron para revisarlo, pero en ese proceso su corazón se detuvo.

“Por favor, tengan presente a Roscoe. Quiero mantenerlos informados. Roscoe volvió a contraer neumonía y le costaba respirar. Lo ingresaron en el hospital y lo sedaron para calmarlo mientras lo revisaban, y durante el proceso su corazón se paró”, escribió.

Con tristeza en las fotos que posteó, Hamilton informa que dentro de algunas horas se hará el intento de despertar a Roscoe, ya que en este momento se encuentra en coma, en busca de salvarle la vida. Es optimista para no perder a su amigo, aunque sabe que es complicado.

“Consiguieron que volviera a latir y ahora está en coma. No sabemos si despertará. Mañana intentaremos despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradecerles a todos sus oraciones y apoyo”, concluyó.

Algunos pilotos, después de un fin de semana estresante por las carreras, tienen a sus mascotas con ellos en el paddock, cuando es posible, siendo una forma de dejar de lado ese agotamiento. Lewis Hamilton pide oraciones por la salud de Roscoe.

Con información de FoxSports