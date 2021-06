No pensé que fuera a llegar este momento: La emotiva despedida de Sergio Ramos

La tarde del pasado jueves dejó una noticia que sacudió al mundo del futbol luego de que se anunciara el fin de la relación entre Sergio Ramos y el Real Madrid tras 16 temporadas y 22 títulos conseguidos en todas las competencias.

El conjunto merengue le realizó un homenaje con una fotografía al lado de los campeonatos que conquistó como jugador blanco, Ramos se despidió del club entre lágrimas y asegurando que su deseo era seguir en el equipo.

Del mismo modo, a través de sus redes sociales, el dorsal 4 envió un nostálgico mensaje agradeciendo a la institución, compañeros, entrenadores y, por supuesto, a la afición merengue que lo acompañó por 16 años.

“Nunca pensé que fuera a llegar este momento, pero todo tiene un comienzo y un fin. Hoy me despido de mi casa, de mi afición, de mis compañeros, de esta camiseta que me lo ha dado todo y a la que se lo he dado todo, por la que me he dejado el alma. Hoy me despido del Real Madrid”, escribió el capitán en Instagram.

Información de Milenio