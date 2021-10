“No me siento listo”: Andy Murray no disputará fase final de la Copa Davis

Andy Murray (121º del ranking mundial) confesó a la BBC que no disputará la fase final de la Copa Davis 2021: “He sacrificado muchas cosas por la Copa Davis. La última vez que jugué allí fue a finales de 2019. En estos momentos no me siento listo para jugar esta competición. No estoy seguro de merecer un puesto en el equipo”.

El nacido en Glasgow hace 34 años, ex número uno del mundo, dueño de 46 títulos en sus vitrinas, tres torneos de Grand Slam y dos medallas doradas en Juegos Olímpicos igualmente destacó a sus compañeros: “Tenemos buenos jugadores como Cameron Norrie, Dan Evans o Liam Brody que pueden hacer grandes cosas”.

Quien cayera con Alexander Zverev (4º) en tercera ronda de Indian Wells completó: “No tengo planes de competir en esta Copa Davis. Quiero darle un respiro a mi cuerpo y quiero pasar la temporada baja con mi familia”.