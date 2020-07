No hay orden de aprehensión contra Billy Álvarez

Ante la información que estuvo circulando sobre una supuesta orden de aprehensión girada en contra de Guillermo Álvarez Cuevas, el vocero de la Cooperativa Cruz Azul, Jorge Hernández, afirmó que no hay conocimiento de esto sea así, pues los abogados defensores se encuentran en espera de una notificación oficial por parte de las autoridades, la cual no existe por el momento.

No tenemos una confirmación sobre una orden de aprehensión y los abogados están trabajando en lo que corresponde, ya que una vez que se judicializa, hay una solicitud del juez para presentación para formalizar los cargos, estamos esperando dicha notificación, aunque me llamaría la atención que exista una orden, porque no ha habido ningún juicio”, declaró.