No anunciaron a Checo, Cadillac se presentó como el equipo 11 de la F1

Después de una larga espera y una gran ilusión por parte de la afición, en Cadillac tuvo lugar un evento privado donde aseguraron que presentarían algo muy importante; se creía que podría ser la confirmación de Checo Pérez, pero no fue así.

El equipo se ha confirmado como la escudería número 11 de la Fórmula 1, misma que va a debutar la próxima temporada, en 2026. Este evento movió a gente de México, Latinoamérica y otras partes del mundo, pero lo de Checo Pérez tendrá que esperar.

Cadillac lanza presentación como equipo de F1

Con un evento que anunciaron iniciaría a las 18:00 hrs (centro de México), la realidad es que no hubo alguna transmisión para ver qué ocurría. La afición comenzó a desesperarse ante la falta de información, pero poco a poco se filtraron un par de detalles.

Algo llamativo es la camiseta que utilizará Cadillac en la Fórmula 1, la cual es blanca en su mayoría, con franjas negras a los costados, en el borde de la manga y cuello. Justamente esta será la combinación de colores del equipo.

Poco más tarde, Cadillac lanzó su video de presentación como parte de la nueva escudería del ‘Gran Circo’, donde podemos ver ligeros vistazos de lo que será su estructura, lo que parecen ser partes del auto e incluso a un piloto con el uniforme.

Por la silueta y cómo camina, la gente imagina que se trata de Checo Pérez, como un frame de su virtual presentación, pero la realidad es que hoy en día sigue siendo un rumor, ya que no hay nada oficial.

The race to 2026 begins. Join the journey.

TWG Motorsports | @Cadillac | @GM | @F1 #F1 #CadillacF1Team pic.twitter.com/HPy88wKMVO

— Cadillac F1 Team (@Cadillac_F1) May 4, 2025