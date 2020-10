Nick Saban y director atlético de Alabama dan positivo a Covid-19

El coach de Alabama, Nick Saban, dio positivo por COVID-19 el miércoles y se aisló a sí mismo en casa, anunció la universidad.

Asimismo, el director atlético de la misma institución, Greg Byrne, también dio positivo el miércoles, según la escuela.

“Me enteré esta tarde que había dado positivo por COVID-19”, dijo Saban en un comunicado. “Dejé el trabajo inmediatamente y me aislé en casa. En este momento, no tengo ningún síntoma relativo a la enfermedad y me he realizado otra prueba de PCR para confirmar mi diagnóstico”.

Saban, de 68 años, dijo que le informó a sus jugadores de su positivo en una llamada de Zoom a las 14:00 horas el miércoles.

El coordinador ofensivo Steve Sarkisian supervisará los preparativos para el partido en casa del sábado por la noche contra Georgia, “mientras yo trabajo desde casa”, dijo Saban. Sarkisian fue entrenador en jefe en Washington de 2009 a 2013 y USC en 2014-15.

Alabama planea hacerle pruebas a todos los que integran el programa de futbol el jueves. Alabama llevó a cabo pruebas diarias para sus jugadores en septiembre.

“Hoy, recibí un aviso de que mi prueba de COVID-19 resultó positiva”, dijo Byrne. “Al escuchar la noticia, entré inmediatamente en autoaislamiento y permaneceré en casa y seguiré todas las pautas. Hemos sido diligentes con el uso de máscaras y el distanciamiento social desde el principio y queremos continuar alentándolos a todos a tomar las precauciones que ayuden a detener la propagación de este virus por ustedes y quienes los rodean “.

Las pautas de los CDC señalan que aquellos con pruebas positivas deben aislarse durante 10 días, mientras que el rastreo de contactos requiere una cuarentena de 14 días.

Por: Cadena Noticias