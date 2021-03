Nick Markakis se retira después de 15 temporadas en MLB

Markakis, tres veces ganador del Guante de Oro, tiene el récord de juegos consecutivos sin un error para un jardinero en 398. Se mantuvo tan estable en el plato como en los jardines, terminando con 2,388 hits en su carrera y números de .288/.357/.423. Markakis jugó en no menos de 104 juegos cada año de su carrera, excepto en la temporada acortada por la pandemia de 2020.

“Me digo todo el tiempo, si es ahora o si tuve la suerte de tener la oportunidad de ser un miembro del Salón de la Fama, de obtener tantos hits, que 3000 hits o 2400 hits, no va para definir el jugador que fui”, dijo Markakis a The Athletic. “Creo que jugué de la manera correcta y eso es todo lo que realmente me importa”.

El jugador de 37 años fue seleccionado en el séptimo turno general por los Baltimore Orioles en el draft de 2003 y pasó los primeros nueve años de su carrera con los Orioles. Nativo de Georgia, Markakis firmó con los Atlanta Braves antes de la temporada 2015. Su única temporada Todos Estrellas llegó mientras jugaba con los Bravos en 2018 a los 34 años.