Nick Bosa queda fuera de la temporada de NFL por lesión

Santa Clara, California. El destacado ala defensiva de San Francisco, Nick Bosa, se rompió el ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha y se perderá el resto de la temporada.

Bosa se lesionó la rodilla en la primera mitad de la victoria sobre los Cardinals de Arizona el domingo y no regresó al juego. Bosa hizo un gesto de desaprobación con el pulgar hacia abajo a alguien en la multitud después de la lesión, pero las pruebas iniciales no mostraron un ligamento roto, aunque el entrenador Kyle Shanahan dijo que Bosa temía que sí lo estuviera.

Se realizaron más pruebas este lunes que mostraron que Bosa se había roto el LCA y que su temporada había terminado.

«Obviamente está desanimado», dijo Shanahan. “Pero Nick puede manejar cualquier cosa y lo va a manejar como siempre lo hace, lo cual será genial. Pero obviamente estaba desanimado por no poder terminar este año, especialmente por lo bien que lo estaba haciendo hasta ahora”.

Shanahan dijo que no hubo daño en el menisco ni en otros ligamentos, lo cual es positivo para su rehabilitación.

«Me dijeron que fue tan limpio como se puede», dijo Shanahan. «Si tienes un LCA, me dijeron que es el tipo que quieres».

Esta es la segunda vez que Bosa sufre una rotura de ligamento anterior cruzado que terminó con su temporada al inicio de la misma. El jugador sufrió esa misma lesión en la rodilla izquierda en la semana dos de la campaña 2020.

Esa fue la única vez en las primeras seis temporadas de Bosa en la NFL que no registró al menos nueve capturas en una campaña; ha sido uno de los cazamariscales más productivos desde que fue seleccionado en el segundo lugar general en 2019.

Bosa ha sido seleccionado para el Pro Bowl en sus cinco temporadas saludables y ganó el premio al Jugador Defensivo del Año de la NFL de la AP en 2022, cuando lideró la liga con 18,5 capturas.

Las 74.5 capturas de Bosa en la temporada regular y los playoffs son la cuarta mayor cantidad en la NFL desde que ingresó a la liga en 2019, y sus 280 presiones totales representan la mayor cantidad en la liga en ese período, según Sportradar.

La lesión de Bosa es un golpe significativo para la joven pero prometedora defensiva de San Francisco. Los Niners habían estado confiando en él para solidificar la línea defensiva que cuenta con los novatos Mykel Williams, Alfred Collins y C.J. West para hacer contribuciones.

Con Bosa fuera, las principales opciones de San Francisco en la línea defensiva son Williams, quien ha estado jugando tanto por dentro como por fuera hasta ahora esta temporada, y los veteranos Bryce Huff y Yetur Gross-Matos.

«Me siento como si fuera todo el grupo, como si toda la sala de la línea defensiva dijera que tenemos que intensificar porque Bosa es un gran jugador para nosotros y lleva una carga pesada», dijo Williams después del juego el domingo. «Así que cuando lo perdemos, todos tienen que elevar su juego».

San Francisco ha superado las lesiones de varias estrellas para comenzar la temporada con un récord de 3-0. El ala cerrada George Kittle está en la reserva de lesionados después de lesionarse el tendón de la corva en la semana uno, el quarterback Brock Purdy se perdió los últimos dos juegos por una lesión en el dedo del pie, el receptor Jauan Jennings se perdió el encuentro del domingo por una lesión en el hombro y el tobillo, y el receptor Brandon Aiyuk está en la lista de físicamente incapaces de desempeñarse mientras se recupera de una cirugía después de romperse el LCA en octubre pasado.