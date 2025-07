Neymar COMPRA el Batimóvil por 1,3 millones de euros

Neymar demostró en más de una ocasión su afición por los autos de lujo, pero esta vez fue un paso más allá: compró una réplica del icónico Batimóvil Tumbler, el vehículo utilizado por Batman en la trilogía dirigida por Christopher Nolan. El precio de esta extravagancia: 1,3 millones de euros, según reportó La Gazzetta dello Sport.

La nueva joya del garaje del brasileño no solo es un automóvil exclusivo, sino una pieza de colección con detalles inspirados directamente en las películas Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) y The Dark Knight Rises (2012), protagonizadas por Christian Bale.

Una máquina de otro mundo: así es el Batimóvil Tumbler que se compró Nerymar

El Batimóvil que Neymar sumó a su colección es una réplica del modelo Tumbler, uno de los diseños más imponentes del universo cinematográfico de DC Comics. Este vehículo fue creado con especificaciones que lo hacen parecer sacado directamente del set de filmación de Hollywood.

Entre sus características más destacadas se encuentran:

Dimensiones impactantes: 4.65 metros de largo por 2.8 de ancho

Chasis tubular y carrocería de fibra de carbono y kevlar, pensados para brindar resistencia y estética

Motor V8 6.2 litros con 525 caballos de fuerza, más que suficientes para mover este tanque urbano

Interior biplaza, con espacio para Batman y Robin

Gadgets incluidos, como flaps móviles, generador de humo, simulador de reactor y ametralladoras decorativas

Este vehículo no está diseñado para la conducción diaria ni para espacios comunes; de hecho, su tamaño lo hace incompatible con garajes convencionales, lo que refuerza su estatus de objeto de lujo más que de transporte funcional.

Batimóvil Tumbler: Una de las pocas unidades en el mundo

La réplica adquirida por Neymar podría ser una de las 10 unidades exclusivas fabricadas por Warner Bros para conmemorar el 85 aniversario de Batman; en su momento, estas piezas alcanzaron un precio de hasta 2.99 millones de dólares, por lo que la operación realizada por el brasileño, por 1.3 millones de euros, podría considerarse incluso una ‘ganga’ dentro del mundo del coleccionismo de alta gama.

La pasión de Neymar por Batman

Esta no es la primera vez que Neymar deja ver su afición por el Caballero Oscuro. El atacante brasileño, quien este año participa de nuevo con la camiseta del Santos, fue captado en numerosas ocasiones luciendo ropa con temática de Batman, además de haber asistido a estrenos cinematográficos de la saga, como The Batman en 2022.

Incluso, compartió fotos y videos disfrazado del personaje, demostrando que su fanatismo no es pasajero, sino una pasión que trascendió hasta su vida cotidiana.

Con la adquisición del Batimóvil, Neymar dio un paso más allá y llevó su admiración por el superhéroe al plano material, convirtiendo su garaje en una auténtica galería de superlujo.

Neymar: una colección digna de millonario

El Batimóvil se sumó a una larga lista de autos de lujo que Neymar acumuló durante su carrera, impulsada por millonarios contratos en Europa y, más recientemente, en la liga saudí, antes de regresar a su nación; entre sus vehículos más reconocidos están:

Audi R8 Spyder V10 Plus

Ferrari Purosangue

Bentley Continental GT

Aston Martin DBX

Lamborghini Huracán

Ahora, con la llegada del Tumbler, Neymar reforzó su lugar como uno de los deportistas con la colección automotriz más llamativa del planeta.

Con información de FoxSports