¿Newey a Ferrari? Hamilton lo pone como deseo: «Sería un privilegio»

Interesante rueda de prensa con Lewis Hamilton toreando las preguntas sobre Adrian Newey (aún es piloto de Ferrari y Newey técnico de Red Bull) y con Checo Pérez tratando de valorar lo que es una seria baja de futuro para los campeones.

«Tendrá un impacto inmediato allá donde vaya, es inteligente y trabajador, es más que un diseñador, ya que puede influenciar hasta en las estrategias, en la puesta a punto… en todo el fin de semana. Es una gran personalidad de la F1, aunque Red Bull seguirá siendo fuerte y no creo que haya más salidas de gente importante», dijo el mexicano, antes de que Lewis tomara la palabra.

Las palabras de Lewis Hamilton

«Sería un privilegio trabajar con Newey, y un gran fichaje, no puedo desvelar si hay conversaciones porque es todo privado, pero desde luego si tuviera que hacer una lista de deseos, él estaría el primero de todos, sería muy afortunado. Me gustaría mucho», asegura en clave Ferrari para el año que viene.

Newey, de 65 años y con más de 20 títulos mundiales a sus espaldas, anunció ayer su salida de Red Bull tras 19 años y se especula con su llegada a Ferrari, con Aston Martin al acecho. «No puedo desvelar nada, si ni estaba o no en la conversación su llegada», dijo Lewis a la pregunta de si esa opción se habló o no en el pasado invierno.

La relación de Hamilton y Newey

«Solo he pilotado un coche suyo, porque al llegar a McLaren él se fue, y era una evolución de su diseño. Puedo decir que como rival ha sido un gran desafío, pero también hay mucha gente a su alrededor, no suele ser uno solo el factor clave, sino el equipo completo», valoró el heptacampeón del mundo. «El tiempo dirá que pasa», asegura Lewis con Lance Stroll al lado y haciendo gestos de no poder hablar al ser cuestionado por Newey.

«Mi foco esta en como ganarles ahora mismo a Ferrari, no en Ferrari. Mi corazón en estos momentos está en Mercedes, y sí es extraño cuando te traen gorras de los dos equipos para firmar, esto es algo nuevo para mí, pero bueno, es otro desafío y estoy emocionado con los dos proyectos», cierra.