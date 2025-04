Néstor Cortés, con distensión de codo, va a IL

Los Milwaukee Brewers colocaron al lanzador zurdo Néstor Cortés en la lista de lesionados de 15 días, el domingo, por una distensión en el flexor del codo izquierdo, lo que redujo aún más la rotación abridora del equipo.

La baja de Cortés deja a los Cerveceros con Freddy Peralta como el único lanzador sano entre los proyectados para la rotación de cinco lanzadores esta temporada.

El problema de codo de Cortés surgió el fin de semana pasado tras una mala salida en la que permitió tres jonrones consecutivos y cinco en total en la derrota por 20-9 ante los New York Yankees. Las pruebas de imagen no revelaron daños estructurales, y Cortés lanzó seis entradas en blanco contra los Cincinnati Reds el jueves por la noche.

«Antes del partido, no me sentía muy bien, pero me sentí lo suficientemente bien como para lanzar y eso hice», dijo Cortés. «Después de eso fue cuando comencé a sentir más dolor de lo habitual».

Cortés dijo que el codo no se sentía bien el viernes, por lo que el sábado él y el equipo acordaron que debía ingresar a la lista de lesionados. El relevista zurdo Grant Wolfram fue llamado de Triple-A Nashville.

Los Brewers informaron que se realizarían más pruebas en el codo de Cortés.

«No creemos que ésta sea una situación que vaya a ser un problema a largo plazo», declaró el subgerente general Matt Kleine. «Todavía estamos recopilando información, lo cual tomará unos días más, pero, por ahora, parece más un problema a corto plazo que a largo plazo».

Cortés ya había lidiado con la lesión. Se perdió un mes la temporada pasada y, a pesar de no estar completamente recuperado, volvió a lanzar para los Yankees en la Serie Mundial. Cortés dijo que la recompensa de lanzar en la Serie Mundial superaba el riesgo de una posible lesión a largo plazo.

«Si gano un anillo y luego me tomo un año sin jugar al beisbol, que así sea», dijo en ese momento.

Cortés no recibió el anillo. Le permitió un grand slam a Freddie Freeman para dejar tendido al rival en el primer juego, y los Yankees perdieron en cinco juegos contra Los Angeles Dodgers. Unas semanas después, fue traspasado a Milwaukee en un acuerdo que envió al cerrador estelar Devin Williams a Nueva York.

Los Cerveceros confiaban en que Cortés estaría listo para el inicio de los entrenamientos de primavera, y su personal médico ideó un plan para prepararlo cuidadosamente para la temporada regular.

«Hemos tenido buena comunicación con el personal médico», dijo Cortés. Tras ser traspasado, me hice una resonancia magnética en la pretemporada, y luego pasar por todo el proceso de rehabilitación durante la pretemporada nos dio una mejor idea del estado del brazo.

Hicimos un muy buen trabajo en los entrenamientos de primavera, así que es una lástima que estemos aquí ahora mismo.

Cortés es el octavo lanzador de los Brewers, y el séptimo abridor, en caer en la lista de lesionados.

Milwaukee llegó al campamento sabiendo que no contaría con Brandon Woodruff al menos hasta mayo, mientras se recupera de una cirugía de hombro a la que se sometió en septiembre de 2023. Robert Gasser también estuvo fuera tras someterse a una cirugía Tommy John el verano pasado.

El lesionado Hall sufrió una lesión en el dorsal ancho justo antes del inicio del campamento, y Aaron Ashby y Tobias Myers se perdieron por lesiones de oblicuos. Aaron Civale sólo tuvo una apertura antes de caer en la lista de lesionados por una distensión en el tendón de la corva.

Para reforzar el roster, los Brewers ficharon al veterano zurdo Jose Quintana a mediados de marzo, pero aún no ha abierto. Permanece en Arizona. Para seguir fortaleciéndose tras su llegada tardía.

Cortés tiene un récord de 34-22 con una efectividad de 3.88 en 137 juegos de su carrera (88 como titular) con los Baltimore Orioles (2018), los New York Yankees (2019, 2021-24), los Seattle Mariners (2020) y los Milwaukee Brewers.

Wolfram, de 28 años, tiene una efectividad de 6.00, sin decisión, en dos apariciones como relevista esta temporada con los Sounds. Aún no ha debutado en las Grandes Ligas.

Información de The Associated Press y Field Level Media fue utilizada en esta nota.