Nacho Ambriz ve una Selección Mexicana sin identidad ni crecimiento

Las épocas del dominio de la Selección Mexicana quedaron atrás gracias al progreso de las naciones de la Concacaf, en particular de Estados Unidos.

A uno de los futbolistas que le tocó vivir una era dominante con el Tricolor es Nacho Ambriz, hoy director técnico y al mando del Santos Laguna.

Para el estratega, que fuera mundialista en Estados Unidos 1994 y participar en las dos primeras Copas América para México, el equipo nacional perdió identidad en los últimos procesos.

«A través de los últimos dos procesos mundialistas, que son ocho años, lo digo sin pelos en la lengua, que esos años perdimos mucha identidad de lo que es el jugador mexicano.

«Perdimos una buena camada de jugadores que en su momento estaba fuerte, perdimos esa parte de seguir creciendo, a mí me tocó pelear que podías ganar y todo, pero que ese pequeño uno y dos pasos que teníamos de ventaja, hoy ya no hay, hoy ya se volteó, si no lo aceptamos, estamos mal», dijo para TUDN.

Apoyo a Jaime Lozano

Nacho Ambriz, que tuvo entrenadores en selección como César Luis Menotti y Miguel Mejía Barón, pide apoyar a Jaime Lozano al frente del Tri.

Hoy por hoy, Estados Unidos con lo que tienen en Europa, después se habla que necesitamos a más jugadores en Europa Nacho Ambriz

«Hay que calmarse hoy es Jimmy, hay que dejarlo. Lo aprecio mucho, ojalá le vaya bien… también un poco responsables, se les debe exigir un compromiso diferente los jugadores… pareciera que las cosas cuando están mal, cuando el perro está muerto todo el mundo lo patea… para mí, abiertamente, ocho años perdidos», expuso.