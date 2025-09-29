Mundial de Para Atletismo: Osiris Machado conquista el oro en lanzamiento de disco

Ciudad de México. Con un lanzamiento de 44.36 metros, la seleccionada paralímpica, Osiris Machado, logró la medalla de oro y un nuevo récord de la competencia en la prueba de lanzamiento de disco F44, en el Campeonato Mundial de Para Atletismo que se lleva a cabo en Nueva Delhi.

La deportista de 21 años de edad hizo válidos los pronósticos que la marcaban como favorita, luego de obtener la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos París 2024 en la misma especialidad pero en la categoría F64.

Con su metal dorado, Osiris superó la plata conseguida en el Mundial de Tokio el año pasado, donde obtuvo la medalla de plata.

El podio lo completaron la estadunidense, Samantha Heyison, que se llevó la plata con un lanzamiento de 40.65m, y la china Juan Yao (39.23m), se tuvo que conformar con el bronce.

Con su desempeño, Machado dejó atrás la marca de 43.39m, conseguida en 2015 por Yao, considerada una de las grandes leyendas de la disciplina.

