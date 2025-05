Muere luchador Sabu, ex de WWE y ECW; su última lucha fue en el fin de semana de WrestleMania

El mundo de la lucha libre se conmocionó este domingo 11 de mayo al confirmarse la muerte del luchador Sabu a los 60 años, uno de los llamados “pilares” de la empresa Extreme Championship Wrestling (ECW) junto a otros gladiadores como Rob Van Dam, Tommy Dreamer y Sandman, además de haber formado parte de WWE.

La empresa AEW fue de las primeras en enviar sus condolencias: “Desde batallas con alambre de púas hasta momentos inolvidables de alto riesgo, Sabu lo dio todo por la lucha libre profesional. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y sus seguidores”.

AEW and the wrestling world mourns the passing of Sabu.

From barbed wire battles to unforgettable high-risk moments, Sabu gave everything to professional wrestling.

Our thoughts are with his family, his friends and his fans. pic.twitter.com/JpgbYj2KKl

— All Elite Wrestling (@AEW) May 11, 2025