Muere Kobe Bryant en un accidente de helicóptero

Kobe Bryant ha muerto en un accidente de helicóptero, según informa TMZ. El legendario exjugador de Los Ángeles Lakers falleció a los 41 años junto a otras cuatro personas en la localidad californiana de Calabasas la mañana de este domingo, según el citado medio.

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.

Avoid the area until further notice.

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020