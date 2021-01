Muere Gerry Marsden, quien popularizó el himno de Liverpool

A los 78 años, murió el cantante británico Gerry Marsden, que en 1963 y con su banda “‘Gerry and the Pacemakers” hizo popular la canción “You’ll Never Walk Alone”– “Nunca caminarás solo”, en español-, compuesta por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein casi dos décadas antes, y que fue adoptada por los aficionados del Liverpool como su himno, al punto de quedar estampado como parte del escudo de la institución

Así lo han informado los Redsl a través de un comunicado en el que afirman estar “profundamente entristecidos por el fallecimiento de Gerry Marsden”.

“‘Scouser’ (natural de Liverpool) y aficionado de toda la vida del Liverpool, Marsden fue el cantante principal de la banda de ‘merseybeat’ (sonido propio de la ciudad) de los 60 ‘Gerry and the Pacemakers’, cuya versión de You’ll Never Walk Alone fue adoptada por el ‘Kop’ (grada del estadio Anfield Road) en 1963”, agrega.

El club recordó que “el tercer sencillo del grupo, una versión del clásico de Rodgers y Hammerstein, se hizo famoso en todo el mundo como el himno del Liverpool y se canta momentos antes del comienzo de cada partido en casa en Anfield”.PlayLos aficionados de los Reds antonan el himno

“Cantado en tiempos de celebración y conmiseración, la interpretación de Gerry del ‘You’ll Never Walk Alone estará siempre ligada al club que amaba’”, lamentó la entidad.

Marsden disfrutó de esta última etapa de gloria del Liverpool, en la que la canción que llevó a la fama sonó con continuidad y llegó a aún más rincones del mundo. Es que, desde la tutela de Jürgen Klopp, ganó la edición 2018/2019 de la Champions League y se quedó con la última temporada de la Premier League; siempre con un fútbol generoso y vertiginoso, con sello propio.

Los Reds, a su vez, continúan en carrera por los objetivos más importantes de este curso. En el certamen de Primera División británico, Liverpool es uno de los líderes, con 33 unidades. Y jugará mañana frente al Southampton. Por la Liga de Campeones de Europa, en tanto, buscará un lugar en los cuartos de final a partir del 16 de febrero en la serie contra el RB Leipzig alemán.

Todas oportunidades para que “You’ll never walk alone” siga atronando en las gargantas de los fanáticos. Y su melodía llegue a oídos de un orgulloso Marsden, el hombre que transformó la canción en himno.

