Mourinho se niega a ver documental del Tottenham

En pleno auge de los documentales deportivos, cada nueva producción retumba con fuerza en los aficionados y, casi siempre, en los protagonistas, pero no en José Mourinho.

Ayer viernes se estrenó un avance de “All Or Nothing: Tottenham Hotspur”, un trabajo centrado en la temporada 2019-2020 de los Spurs, hecho que no pasó por alto el entrenador del club.

En conferencia de prensa, Mourinho comparó la filmación con el formato “Big Brother” por la constante compañía de gente ajena a su equipo.

A pesar de la incomodidad, “The Special One” admitió que lo que se muestre en pantalla será veraz y desnudará al vestidor que comanda.

Al obvio cuestionamiento, Mourinho dijo: “¿Lo voy a ver? No, no lo haré”, para luego explicar sus motivos y hacer un guiño a quienes sí han sido atrapados por la era del documental.

Información de El Universal