Morante de la Puebla se corta la coleta en Madrid

El matador sevillano Morante de La Puebla anunció de forma inesperada que se retira tras cortarle las dos orejas al cuarto toro en Madrid, tres décadas después de tomar la alternativa.

Premio Nacional de Tauromaquia 2021, fue memorable su faena en la feria de abril de 2023 en la que cortó el primer rabo del siglo XXI concedido a un torero de a pie en la Maestranza de Sevilla desde hacía 52 años.

Morante nació en La Puebla del Río, Sevilla, el 2 de octubre de 1979 y de ahí viene su nombre taurino.

En 1995, debutó como novillero en Madrid y el 29 de junio de 1997 tomó la alternativa en Burgos con César Rincón como testigo y Fernando Cepeda de padrino.

Su primer lance como matador tuvo lugar el 21 de abril de 1998 en la Maestranza de Sevilla y abrió la Puerta del Príncipe. También ese año, el 14 de mayo, confirmó la alternativa en Madrid y fue apadrinado por Julio Aparicio y Manuel Díaz ‘El Cordobés‘ actuó como testigo.

Dos años después hacía lo propio en La Monumental Plaza México y esa temporada de 2000 recibió el premio a la Mejor Estocada en la Feria de Abril de Sevilla y salió a hombros de varias plazas como la de Vitoria o la de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

En las temporadas siguientes (2001 y 2002) participó en unos 60 festejos por temporada y obtuvo 76 trofeos.

Disminuyó su participación posteriormente hasta que el 17 de abril de 2004, poco después de su actuación en solitario en Las Ventas (Madrid), decidió suspender la temporada ‘por problemas psíquicos’.

Permaneció un tiempo en Miami, donde recibió tratamiento médico y reapareció en Olivenza (Badajoz) la tarde del 5 de marzo de 2005.

Esa temporada triunfó en Espartinas (Sevilla), Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda, entre otros cosos. El 7 de mayo de 2006 salió a hombros por la puerta grande de la Monumental de Barcelona y el 6 de junio cortó una oreja en Las Ventas.

Abrió la Puerta del Príncipe en la Feria de Abril en 2007, pero no terminó esa temporada, ya que el 20 de junio hizo pública su decisión de suspenderla para ‘tomarse un descanso’, dijo su representante.

Volvió a los ruedos el 6 de enero de 2008 y salió a hombros de la Monumental Plaza México.

En España reapareció el 29 de febrero de ese año en Vistalegre (Madrid), en un mano a mano con el mexicano Rodolfo Rodríguez ‘El Pana‘.

Considerado un torero de pureza y clasicismo, salió posteriormente a hombros de las plazas de Granada, Barcelona, Sanlúcar de Barrameda y Cuenca, y aunque no lo consiguió en Las Ventas, hizo una gran faena en la feria de San Isidro que le valió el IV Premio ‘Paquiro‘ de Toros, otorgado en 2010.

Maestro del capote, calificado como ‘artista genial‘ o ‘torero de toreros‘, el sevillano se retiró por tercera vez el 13 de abril de 2017, cuando al finalizar una corrida en El Puerto de Santa María anunció que se iba por ‘aburrimiento’, enfadado por el tipo de toro de lidia ‘demasiado grande para los toreros de arte’, pero reapareció el 12 de mayo de 2018 en Jerez de la Frontera.

Las siguientes temporadas fueron pletóricas, salió a hombros del coso de los Califas de Córdoba, así como de los de Granada, Plasencia, León, Huelva, Pontevedra, por citar algunos, y para el recuerdo queda la tarde del 28 de agosto de 2021, en Linares (Jaén), donde rindió tributo a Manolete con una antológica faena al toro ‘Fardón‘ al que cortó las orejas y el rabo.

Ese año recibió el premio de la Asociación Taurina Parlamentaria correspondiente a 2020.

Y fue en 2022 cuando culminó su empeño de torear cien corridas en una misma temporada para homenajear a su referente taurino: Joselito ‘El Gallo‘.

Precisamente al diestro sevillano emuló el de la Puebla con un traje color violáceo el 26 de abril de 2023, en la Maestranza de Sevilla, cuando en un recital de tauromaquia, cortó un rabo a ‘Ligerito‘, su cuarto toro de la tarde del hierro de Domínguez Hernández. Era la primera vez que se concedía ese trofeo a un torero de a pie en el siglo XXI, 52 años después del último rabo concedido a Ruiz Miguel, con un Miura.

En esa cita Morante se proclamó triunfador absoluto de la Feria de Abril 2023 y fue premio a la mejor faena y al mejor toreo de capa. Pero no todo fue bueno esa temporada, ya que sufrió una cogida en Badajoz que le hizo aplazar algunos compromisos.

Triunfó también en 2025, cuando el 8 de junio abrió por primera vez la puerta grande de Las Ventas, en Madrid, en la feria de la Beneficencia cuando cortó dos orejas a dos toros de la ganadería de Juan pedro Domecq. Este año fue designado el autor de la mejor faena de la también madrileña Feria de San Isidro realizada el 28 de mayo a un toro de Garcigrande.

Torero clásico y completo, -domina también el tercio de banderillas-, es gran conocedor de todos los resortes de la tauromaquia y está considerado el sucesor de Curro Romero.

En los últimos años Morante también ha sido noticia por su proximidad al partido ultraderechista Vox, al que respaldó en las últimas citas electorales.

El diestro andaluz es desde 2013 Hijo predilecto de Puebla del Río, y obtuvo en 2021 el Premio Nacional de Tauromaquia.

Con información de EFE