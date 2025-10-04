Mora es un adulto en cuerpo de niño: DT Eduardo Arce

Gilberto Mora no despega los pies del piso pese a ser la gran sensación en la Selección Mexicana mayor y en la que compite en el Mundial Sub 20, que mañana enfrenta a Marruecos en el tercer partido de la Fase de Grupos.

«Es un chico con una serenidad que de repente parece un adulto en cuerpo de niño, no tienes que estarlo persiguiendo, obviamente influye la familia, el futbol, sus papás, una familia bastante centrada y eso ayuda muchísimo, no tienes que estar insistiendo, creo que van a vivir muchos más momentos como el que está viviendo y el que vivió con la Selección mayor, no tienes que estarlo persiguiendo para decirle ‘ey, todavía falta'», expresó el técnico Eduardo Arce a W Radio.

El técnico sabe que México aún está en riesgo en el Mundial Sub 20. La victoria le dará la clasificación a Octavos de Final, pero el empate lo deja expuesto a otros resultados.»No hemos ganado nada, mientras no pasemos de Fase tenemos que seguir con el foco en competir, seguir siendo nosotros, buscar el triunfo y ante cualquier circunstancia seguir generando este volumen de juego que nos permita ganar el partido», mencionó Arce.

El partido se celebrará mañana a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

