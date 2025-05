Molesto, Rafael Devers se niega a cambiar a 1B de Red Sox

Rafael Devers es el bateador designado de los Boston Red Sox. Y no está interesado en otro cambio de posición.

En declaraciones a la prensa por primera vez desde que Triston Casas fue descartado para la temporada tras romperse el tendón de la rodilla izquierda y someterse a una cirugía, Devers dijo el jueves que la gerencia de los Red Sox le planteó la idea de ocupar el puesto de primera base de Boston.

Devers, tres veces All-Star, dijo que no le conviene hacer otro cambio de posición después de que le pidieran pasar de tercera base a bateador designado durante los entrenamientos de primavera, después de que Boston firmara a Alex Bregman para jugar la antesala.

«Vinieron a hablar conmigo al respecto», dijo Devers después de conectar un jonrón e impulsar dos carreras en la victoria de Boston por 5-0 sobre Texas Rangers.

«Sé que soy un jugador de beisbol, pero al mismo tiempo, no pueden esperar que juegue en todas las posiciones. En los entrenamientos de primavera, me hablaron y básicamente me dijeron que guardara el guante. No iba a jugar en otra posición que no fuera la de bateador designado. Ahora mismo, no creo que sea una decisión apropiada pedirme que juegue en otra posición».

Devers dijo que habló con el director de beisbol de los Medias Rojas, Craig Breslow, sobre la posibilidad de jugar en primera base en ausencia de Casas.