MLB impone castigos a Medias Rojas por robo de señas

El béisbol de Grandes Ligas suspendió sin paga por una temporada al operador del sistema de repetición de los Boston Red Sox, J.T. Watkins, y despojó al club de la Liga Americana de su selección de segunda ronda del próximo sorteo colegial, tras completar una investigación para determinar si violaron alguna regla en el 2018 tratando de identificar las señales de sus rivales.



En un documento de 15 páginas, el comisionado Rob Manfred informó que la incestigación no encontró evidencias de actos indebidos de parte del ex manager Alex Cora o sus jugadores. De todas maneras, Manfred suspendió a Cora por la temporada del 2020 debido a su rol en el caso de los Houston Astros, que fueron encontrados culpables de haber establecido un sistema ilegal para robar las señas de sus contrarios en el 2017, cuando Cora fue coach de la banca.



Ya Manfred había suspendido por una temporada al gerente general Jeff Luhnow y al manager AJ Hinch por el caso de los Astros y había dejado pendiente la sanción de Cora, mientras investigaba a los Medias Rojas. Todas las sanciones se darán por cumplidas este año, incluso si el coronavirus no permitiera jugar un solo partido en el 2020.



“Encuentro que J.T. Watkins, el operador del sistema de reproducción de video de los Medias Rojas, al menos en algunas ocasiones durante la temporada regular de 2018, utilizó la señal de los juegos en la sala de revisión, en violación de las regulaciones de MLB, para revisar la secuencia de señales que había dado a sus jugadores antes del juego”, reza el reporte.



“Me parece que a diferencia de la conducta de los Astros de Houston en 2017, en la que los jugadores comunicaban al bateador desde el área de la cueva en tiempo real el tipo preciso de lanzamiento a punto de ser lanzado, la conducta de Watkins, por su propia naturaleza, fue mucho más limitada en alcance e impacto”, dijo Manfred en su reporte.



“La información solo era relevante cuando los Medias Rojas tenían un corredor en segunda base (que fue el 19.7% de las apariciones al plato en toda la temporada del 2018), y Watkins comunicó secuencias de señales de una manera que indicó que él había descifrado de la señal original del juego en solo un pequeño porcentaje de esas ocurrencias”, agregó.



Sobre Cora, quien dirigió a los Medias Rojas a ganar la Serie Mundial en su primera temporada como dirigente de Grandes Ligas, el comisionado dijo que no encontró evidencias que mostraran que Cora estaba al tanto de las acciones de Watkins.



“No encuentro que el entonces dirigente Alex Cora, el cuerpo técnico de los Medias Rojas, la oficina central de los Medias Rojas o la mayoría de los jugadores en los Medias Rojas del 2018 sabían o deberían haber sabido que Watkins estaba utilizando videos en el juego para actualizar la información que él había mostrado en su análisis previo al juego. La comunicación de estas violaciones fue un episodio aislado de Watkins y de un número limitado de jugadores de los Medias Rojas”, dijo el informe del comisionado.



“Me parece que la oficina central de los Medias Rojas comunicó de manera consistente las reglas de señalización de MLB al personal que no es jugador e hizo esfuerzos encomiables para inculcar una cultura de cumplimiento en su organización”, agregó Manfred.



“Como organización, nos esforzamos por cumplir al 100% con las reglas. La investigación de MLB concluyó que en casos aislados durante la temporada regular de 2018, las secuencias de señales se decodificaron mediante el uso de videojuegos en vivo en lugar de los medios permitidos”, dijo Sam Kennedy, presidente y jefe ejecutivo de los Medias Rojas, en respuesta al anuncio de Grandes Ligas.



“MLB reconoció los esfuerzos extensos de la oficina principal para comunicar y hacer cumplir las reglas y concluyó que Alex Cora, el cuerpo técnico y la mayoría de los jugadores no se involucraron, ni estaban al tanto de ninguna violación. En cualquier caso, estas violaciones de las reglas son inaceptables. Pedimos disculpas a nuestros fanáticos y a las Grandes Ligas de Béisbol, y aceptamos la decisión del Comisionado “, agregó Kennedy.

Por. ESPN