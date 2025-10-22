Miles en Rabat celebran el histórico campeonato de Marruecos en Mundial Sub-20

Rabat. Varios miles de personas se congregaron este miércoles en Rabat para celebrar la victoria de Marruecos en el Mundial Sub-20 de Chile, al paso del autobús de los Jóvenes Leones del Atlas, en medio del sonido de las vuvuzelas.

El cortejo que recorrió la capital del país norteafricano se vio aclamado por una masa de aficionados vestidos de rojo y verde con multitud de banderas marroquíes, con algunos de ellos subidos incluso a los tejados.

Antes del desfile, el príncipe heredero de Marruecos, Moulay El Hassan, presidió en el palacio real una ceremonia en honor de los integrantes del equipo que derrotó a Argentina en la final (2-0) el domingo en Santiago.

«Es una gesta, nos han colmado de alegría y han llevado la bandera del país hasta muy alto», celebraba Youssef, un comerciante de 34 años.

Desde su balcón, Claire Gallouin, una estudiante francesa de 19 años, grababa el desfile. «Nunca vi tanta gente en Rabat. He entendido hasta qué punto los marroquíes aman el futbol».

El doblete de Yassir Zabiri (12′, 29′) ante Argentina dio a Marruecos una victoria histórica, el primer título mundial Sub-20 para el país y para el mundo árabe.

«El futuro de nuestro futbol está en buenas manos. ¡Bravo, chicos, campeones del mundo Sub-20!», había reaccionado el lateral del PSG y de la selección absoluta de Marruecos, Achraf Hakimi.