Miles corren por la Paz y contra las Adicciones

Al cumplir 8 años, Rubén López comenzó a experimentar problemas familiares que lo llevaron a pensar en las adicciones. Sin respaldo y con apenas un par de tenis, el poblano recurrió al atletismo para retomar la vida que, hasta entonces, parecía sin rumbo.

Para mí el deporte fue una salvación, me enseñó que todo se puede superar si se tiene voluntad. Correr ha sido fundamental para salir del bache y también ha sacado a varios de mis compañeros de la dependencia de drogas, comentó el corredor, quien ayer se llevó el primer lugar en la Carrera por la Paz y contra las Adicciones.

En México, alrededor de 34.8 millones de personas han experimentado algún episodio depresivo en sus vidas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Rubén, no quería formar parte de esos números.

Con Rodolfo Gómez comencé a desarrollar mi talento deportivo; él se encarga de entrenarnos y de que tengamos el menor número de lesiones. Mi objetivo es convertirme en un ejemplo para mi comunidad en Tehuacán, y para mis hijos, Rubén y Moisés, relató el atleta de 27 años.

López fue uno de los más de 10 mil asistentes que se dieron cita en la carrera, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Los participantes recorrieron 2 kilómetros de caminata o 5 corriendo, pasando Avenida de la República, Paseo de la Reforma y la Plaza Louis Pasteur, entre otras vialidades.

De joven decidí probar algunas drogas; las malas compañías me llevaron por el mal camino hasta que mi hermana me invitó a entrenar con ella y pude salir de ese pozo. Me gusta participar en este tipo de competencias porque se junta mucha gente que ha dado prioridad a su salud sobre otras cosas, compartió Miguel Cabrera, uno de los competidores.

A la carrera asistieron desde niños hasta personas de la tercera edad y mascotas; unos con número y otros espontáneos que decidieron sumarse.

Rubén López, uno de los ganadores. Foto María Luisa Severiano

El banderazo de salida fue a las 7 de la mañana a unos pasos del Monumento a la Revolución. Para algunos corredores fue su primera experiencia a nivel competitivo.

Apenas tengo 14 años y me siento un poco nervioso. Llegué desde las 6 para calentar y espero conseguir un buen tiempo. El país está pasando por muchos problemas y organizar este tipo de carreras nos ayuda a saber que no todo es malo, comentó Luis Sánchez.

López culminó el recorrido con tiempo de 13.52 minutos, el segundo puesto fue para Mauricio Cruz (14.54) y el tercero se lo llevó Leonardo Camarena con 15.25. En la rama femenil se impuso Sandra López (16.52), seguida de Blanca Rosas y Sofía Sánchez.

Fueron entre 10 mil y 15 mil corredores en la Ciudad de México, falta recabar información en todo el país, porque también se corrió en cada entidad, y en el caso de Yucatán, en los 106 municipios. El deporte transforma vidas, destacó Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien junto con el secretario de Educación, Mario Delgado, encabezaron la carrera.

El recorrido se llevó a cabo de manera simultánea en las 32 entidades federativas y antecede a la clase masiva de box que se llevará a cabo el próximo domingo.

Es muy bonito ver a las familias reunidas; estamos en el camino de formar a generaciones más sanas como lo instruyó la Presidenta. Es una política general para fomentar la actividad física y la salud, declaró Delgado.

En la carrera participaron el titular del Centro Nacional de Detección de Talentos, Jair Ocampo, así como el subdirector de la Conade, Luis Rivera, y el saltador de altura Érick Portillo. Con el objetivo de fomentar una vida saludable y libre del consumo de sustancias nocivas, como el fentanilo, la Carrera por la Paz despierta la participación activa de jóvenes y familias en iniciativas que fortalezcan la cohesión social, el uso de los espacios públicos y la integración comunitaria. El recorrido se desarrolló como parte de la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, que se celebra desde ayer hasta el 6 de abril, con acciones que promueven la activación física, la paz y el bienestar colectivo.